Cao tốc Vũng Áng - Cam Lộ tạm đóng từng đoạn để lắp giá long môn

Ngày 22.4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (thuộc Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết, vừa có kế hoạch tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng - Vạn Ninh - Cam Lộ.

Theo đó, từ ngày 22 - 26.4.2026, các đơn vị thi công sẽ lắp đặt giá long môn, thuộc hệ thống giám sát và thu phí trên tuyến cao tốc này.

Cụ thể, việc tạm đóng đường cả hai chiều được thực hiện theo từng đoạn gồm: ngày 22.4 đóng đoạn từ nút giao Việt Trung (km643+400) đến nút giao Nhật Lệ (km653+850), ngày 23.4 đóng đoạn từ nút giao Cự Nẫm (km626+690) đến nút giao Việt Trung (km643+430), ngày 24.4 đóng đoạn từ nút giao Nhật Lệ (km653+850) đến nút giao quốc lộ 9B (km673+836), ngày 25.4 đóng đoạn từ nút giao quốc lộ 9B (km673+836) đến nút giao Trường Phú (km690+765), ngày 26.4 đóng đoạn từ nút giao quốc lộ 12A (km605+780) đến nút giao Cự Nẫm (km626+690).

Thời gian tạm đóng đường để phục vụ thi công từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút hằng ngày trong khoảng thời gian trên.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện chủ động theo dõi thông tin, lựa chọn lộ trình phù hợp khi lưu thông trên tuyến cao tốc này. Đồng thời, các lái xe cần giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát, không vượt xe trái quy định, đi đúng làn đường, không đi vào làn dừng khẩn cấp.

Trường hợp phương tiện gặp sự cố, cần nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng xe, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo phía sau xe cách tối thiểu 150 m.

Khi cần hỗ trợ, người dân có thể liên hệ đường dây nóng 19008099.