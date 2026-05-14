Tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, 2 người tử vong

Chiều nay 14.5, thông tin từ UBND xã Hải Lăng (Quảng Trị) cho biết trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn đã xảy ra một vụ tai nạn khiến 2 người tử vong.

Vụ việc xảy ra vào 5 giờ 40 phút sáng nay 14.5 tại Km27 + 750 trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa phận xã Hải Lăng. Thời điểm này, xe tải biển số 90H - 018.XX do anh L.H.P (28 tuổi, ở xã Bình Lục 1, tỉnh Ninh Bình) điều khiển kéo theo xe tải 37C - 054.XX di chuyển theo hướng bắc - nam. Khi đến địa điểm nói trên, xe tải 37C - 054.XX va chạm với xe tải biển số 51C - 460.XX (có 2 người trên xe nhưng chưa rõ danh tính) di chuyển theo hướng ngược lại.

Vụ việc khiến hai người trên xe tải BS 51C - 460.XX tử vong.

Theo lực lượng chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định là do quá trình cẩu kéo bị bung chốt khóa dẫn đến xe 37C - 054.XX được kéo chạy qua phần đường ở chiều ngược lại và va chạm với xe 51C - 460.XX.

Vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến 2 người tử vong đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.