Tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, 2 người tử vong

Bá Cường
14/05/2026 18:18 GMT+7

Vụ tai nạn giữa hai xe tải trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua tỉnh Quảng Trị đã khiến 2 người tử vong.

Chiều nay 14.5, thông tin từ UBND xã Hải Lăng (Quảng Trị) cho biết trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn đã xảy ra một vụ tai nạn khiến 2 người tử vong.

Vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến 2 người tử vong

ẢNH: B.H

Vụ việc xảy ra vào 5 giờ 40 phút sáng nay 14.5 tại Km27 + 750 trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa phận xã Hải Lăng. Thời điểm này, xe tải biển số 90H - 018.XX do anh L.H.P (28 tuổi, ở xã Bình Lục 1, tỉnh Ninh Bình) điều khiển kéo theo xe tải 37C - 054.XX di chuyển theo hướng bắc - nam. Khi đến địa điểm nói trên, xe tải 37C - 054.XX va chạm với xe tải biển số 51C - 460.XX (có 2 người trên xe nhưng chưa rõ danh tính) di chuyển theo hướng ngược lại.

Vụ việc khiến hai người trên xe tải BS 51C - 460.XX tử vong.

Theo lực lượng chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định là do quá trình cẩu kéo bị bung chốt khóa dẫn đến xe 37C - 054.XX được kéo chạy qua phần đường ở chiều ngược lại và va chạm với xe 51C - 460.XX.

Vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến 2 người tử vong đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Giải cứu tài xế xe khách mắc kẹt trong cabin sau vụ tai nạn trên cao tốc

Một vụ tai nạn hy hữu trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khiến tài xế xe bị mắc kẹt trong cabin, rất may không bị thiệt hại về người. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã giải cứu tài xế.

