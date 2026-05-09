Thời sự

Cạo số điện thoại khẩn cấp trên cao tốc, người đàn ông bị tố phá hoại

Nguyễn Phúc
09/05/2026 17:47 GMT+7

Một người đàn ông sau khi dừng xe trên cao tốc đoạn đi qua tỉnh Quảng Trị đã dùng vật dụng cạo đi các thông tin về số điện thoại đường dây nóng, lốp cứu hộ.

Ngày 9.5, thông tin từ Văn phòng Quản lý đường bộ 2.4 cho biết đã có văn bản gửi cơ quan chức năng làm rõ hành vi phá hoại tài sản kết cấu hạ tầng trên cao tốc.

Cụ thể, Văn phòng Quản lý đường bộ 2.4 thuộc Khu Quản lý đường bộ 2 - Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản gửi cơ quan chức năng về việc tố cáo hành vi phá hoại tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại Km 663+610 cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Người đàn ông dùng gậy cạo đi các số điện thoại trên bảng thông tin

Trước đó, trên tuyến cao tốc này xuất hiện một người đi trên xe tải mang biển kiểm soát 73C-009.XX bị ghi nhận có hành vi phá hoại tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là giá đỡ bảng thông tin liên hệ hỗ trợ mục đích cảnh báo cho các phương tiện gặp sự cố khi dừng khẩn cấp trên cao tốc.

Người này sau khi dừng xe trên cao tốc đã dùng 1 cây gậy nhỏ giống như dao sủi sơn cạo đi số điện thoại đường dây nóng và lốp cứu hộ trên bảng thông tin. 

Theo Văn phòng Quản lý đường bộ 2.4, đây là số điện thoại đường dây nóng của lực lượng CSGT và đường dây nóng của Văn phòng Quản lý đường bộ 2.4.

Cũng tại khu vực nói trên, vào ngày 16.1 đã xảy ra vụ phá dỡ chóp nón, trụ đỡ chóp nón kèm bảng thông tin với số lượng 12 trụ. Đơn vị vận hành cao tốc đã có đơn trình báo cơ quan công an để làm rõ.

