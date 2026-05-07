Vô tư đạp xe tập thể dục, chạy xe máy trên cao tốc

Ngày 7.5, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, chỉ chưa đầy một tuần đưa vào khai thác, tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn - Quy Nhơn - Chí Thạnh đã xuất hiện nhiều hành vi vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5 phát hiện người đàn ông chạy xe đạp trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn ẢNH: ĐVCC

Theo lực lượng chức năng, tình trạng người dân xâm nhập cao tốc diễn ra khá phổ biến với các hành vi như mở hàng rào bảo vệ để bán nước giải khát, trẻ em lên cao tốc vui chơi, người đi bộ băng qua đường, xe máy chạy ngược chiều, thậm chí có người đạp xe tập thể dục trên cao tốc.

Cụ thể, sáng 2.5, trong lúc tuần tra trên đoạn cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5 phát hiện một người đàn ông ở khu vực Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai đạp xe tập thể dục trên cao tốc.

Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định người này có hạn chế về nhận thức nên dẫn đến vi phạm. Tổ công tác đã đưa người này ra khỏi cao tốc, đồng thời nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt hành vi nguy hiểm.

Tiếp đó, lúc 17 giờ 4 phút ngày 3.5, lực lượng tuần tra phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy biển số 77M1 - 29.XX chạy ngược chiều trên cao tốc, gần nút giao qua địa bàn Hoài Nhơn. Tổ công tác lập tức yêu cầu dừng xe, hướng dẫn quay đầu rời khỏi cao tốc và tuyên truyền quy định giao thông, nhấn mạnh xe máy tuyệt đối không được lưu thông trên cao tốc.

Để giao hàng và nhận tiền, các "chủ quán" tự chế hệ thống tời quay tay kéo đồ qua hàng rào cao tốc ẢNH: ĐVCC

Theo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5, đây chỉ là hai trong nhiều trường hợp vi phạm được ghi nhận trong những ngày đầu tuyến cao tốc đưa vào sử dụng.

Đáng chú ý, trên đoạn qua địa bàn Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi), một số người dân còn tự ý mở hàng rào bảo vệ để bán nước giải khát cho tài xế. Để giao hàng và nhận tiền, các chủ quán còn tự chế hệ thống tời quay tay kéo đồ qua hàng rào cao tốc.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng ghi nhận nhiều trường hợp người dân đi bộ vào phạm vi an toàn đường cao tốc, trẻ em tụ tập ngắm cảnh, vui chơi ngay trên tuyến, gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Cả 3 cao tốc chính thức thông xe vào lúc 11 giờ 30 ngày 29.4 ẢNH: ĐỨC NHẬT

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài khoảng 88 km, tổng vốn đầu tư trên 21.000 tỉ đồng đi qua Quảng Ngãi và Gia Lai. Cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài hơn 70 km, tổng mức đầu tư trên 12.400 tỉ đồng. Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh dài gần 62 km đi qua 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, với tổng mức đầu tư hơn 14.800 tỉ đồng. Cả 3 cao tốc được khởi công vào tháng 1.2023 và chính thức thông xe lúc 11 giờ 30 ngày 29.4. Riêng cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh chỉ mới thông xe đoạn đi qua Gia Lai dài khoảng 20 km.