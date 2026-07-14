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Thời sự Dân sinh

Phát hiện bộ xương người tại khu rẫy rậm rạp từng bị đốt cháy ở Đắk Lắk

Hữu Tú
Hữu Tú

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã khám nghiệm hiện trường và đang điều tra, xác minh danh tính nạn nhân liên quan đến một bộ xương người được phát hiện trong khu rẫy rậm rạp từng bị đốt cháy.

Ngày 14.7, lực lượng chức năng xã Ea H'leo (Đắk Lắk) đang phối hợp điều tra và xác định danh tính nạn nhân trong vụ người dân phát hiện một bộ xương người trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ 40 phút ngày 13.7, Công an xã Ea H'leo tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một bộ xương người tại khu vực rẫy của ông Đ.M.H ở thôn 2 (xã Ea H'leo), gần khu vực bãi rác của địa phương.

Phát hiện bộ xương người tại khu rẫy rậm rạp từng bị đốt cháy - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân, xác định danh tính nạn nhân liên quan đến một bộ xương người được phát hiện trong rẫy ở Đắk Lắk

ẢNH: T.X

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Ea H'leo đã nhanh chóng phân công lực lượng đến hiện trường để xác minh thông tin, tổ chức bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo vụ việc đến Trực ban hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk để phối hợp điều tra, xử lý theo quy định.

Qua ghi nhận ban đầu, vị trí phát hiện bộ xương người nằm trên một khu vực đồi đá nhỏ, ít người qua lại, xung quanh có nhiều cây cối mọc rậm rạp. Khu vực này nằm giáp ranh với rẫy tiêu, vườn bạch đàn của người dân. Tại hiện trường, lực lượng chức năng cũng ghi nhận dấu hiệu khu vực này từng bị đốt cháy.

Sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và các tài liệu liên quan nhằm xác định danh tính nạn nhân, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện Công an xã Ea H'leo đề nghị người dân nếu có thông tin liên quan đến vụ việc hoặc người thân mất tích trong thời gian qua, kịp thời cung cấp cho cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.

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