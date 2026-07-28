Kịp thời dập tắt đám cháy trên khu đất thuộc Đại học Huế

Chiều 28.7, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Huế phối hợp với cán bộ, giảng viên Đại học Huế kịp thời khống chế đám cháy xảy ra tại bãi đất trống thuộc Khu quy hoạch Trường Bia (phường An Cựu).



Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Huế phối hợp với cán bộ, giảng viên Đại học Huế dập lửa ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, người dân phát hiện lửa bùng phát tại bãi đất trống đối diện Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế thuộc Khu quy hoạch Trường Bia do Đại học Huế quản lý.

Thời điểm trên, nhiều cán bộ, giảng viên Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế đã cùng người dân xung quanh chủ động tham gia dập lửa tại chỗ, đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng .

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Huế đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường triển khai phương án dập lửa .

Đám cháy được khống chế sau gần 1 giờ dập lửa ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Do thời điểm xảy ra vụ cháy nắng nóng, vị trí cháy có nhiều bụi rậm, cây khô nên ngọn lửa lan nhanh . Đáng chú ý, khu vực cháy nằm gần các công trình đang thi công của Đại học Huế và đường dây điện cao thế, vì vậy công tác cứu hộ diễn ra khẩn trương .

Đến khoảng 14 giờ chiều 28.7, đám cháy đã được khống chế, sau đó được dập tắt hoàn toàn . Vụ cháy không gây thiệt hại về người .

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực này có nhiều lăng mộ và vào thời điểm xảy ra vụ cháy có một số ngôi mộ đang thắp hương . Nguyên nhân sự cố và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng thành phố Huế điều tra, làm rõ .