Kịp thời dập tắt đám cháy trên khu đất thuộc Đại học Huế

Chiều 28.7, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Huế phối hợp với cán bộ, giảng viên Đại học Huế kịp thời khống chế đám cháy xảy ra tại bãi đất trống thuộc Khu quy hoạch Trường Bia (phường An Cựu).
Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, người dân phát hiện lửa bùng phát tại bãi đất trống đối diện Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế thuộc Khu quy hoạch Trường Bia do Đại học Huế quản lý.
Thời điểm trên, nhiều cán bộ, giảng viên Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế đã cùng người dân xung quanh chủ động tham gia dập lửa tại chỗ, đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng
Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Huế đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường triển khai phương án dập lửa
Do thời điểm xảy ra vụ cháy nắng nóng, vị trí cháy có nhiều bụi rậm, cây khô nên ngọn lửa lan nhanh
Đến khoảng 14 giờ chiều 28.7, đám cháy đã được khống chế, sau đó được dập tắt hoàn toàn
Ghi nhận tại hiện trường, khu vực này có nhiều lăng mộ và vào thời điểm xảy ra vụ cháy có một số ngôi mộ đang thắp hương
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