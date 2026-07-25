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Thời sự

Phong tỏa đường Nguyễn Văn Linh để chữa cháy kho chứa hàng

Trần Kha
Trần Kha
Một vụ cháy kho chứa hàng vừa xảy ra trên địa bàn xã Bình Hưng, TP.HCM, lực lượng chức năng phải phong tỏa một phần tuyến đường Nguyễn Văn Linh để phục vụ chữa cháy.

Ngày 25.7, Công an xã Bình Hưng cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ cháy kho chứa hàng trên địa bàn.

Phong tỏa đường Nguyễn Văn Linh để chữa cháy kho chứa hàng- Ảnh 1.

Khói tỏa ra từ đám cháy kho hàng

ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, người dân thấy khói lửa tỏa ra từ khu vực kho hàng gần góc đường Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng (xã Bình Hưng, TP.HCM). Lúc này, mọi người hô hoán dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM điều gần chục xe cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để chữa cháy. Do kho hàng rộng, xung quanh là nhà dân nên công tác chữa cháy, chống cháy lan được triển khai khẩn trương. Một phần tuyến đường Nguyễn Văn Linh qua khu vực cháy được phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy. Thời điểm xảy ra cháy rơi vào giờ cao điểm chiều khiến giao thông ùn ứ cục bộ, lực lượng chức năng vất vả điều tiết phân luồng giao thông.

Phong tỏa đường Nguyễn Văn Linh để chữa cháy kho chứa hàng- Ảnh 2.

Giao thông ùn ứ trên đường Nguyễn Văn Linh

ẢNH: TRẦN KHA

Ghi nhận đến hơn 17 giờ cùng ngày, khói vẫn còn tỏa ra bên trong kho chứa hàng. Lực lượng chức năng vẫn cho vòi rồng phun nước dập lửa bên trong kho hàng.

Theo người dân, khu vực cháy là cụm các kho chứa hàng hóa khác nhau. Nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy kho chứa hàng đang được công an làm rõ.

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