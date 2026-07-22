Hơn 500 người, 14 xe chữa cháy khống chế cháy rừng phòng hộ ven biển Gia Lai

Ngày 22.7, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết ước tính khoảng 30 ha rừng phòng hộ ven biển bị cháy tại xã Phù Mỹ Đông.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát chiều 20.7. Ngay sau khi phát hiện, khoảng 70 người gồm kiểm lâm, công an, quân đội cùng lực lượng địa phương được huy động để khoanh vùng, mở đường băng cản lửa.

Tuy nhiên, đến khoảng 23 giờ cùng ngày, do gió lớn liên tục đổi hướng, tàn lửa vượt qua đường băng khiến đám cháy bùng phát trở lại.

Lực lượng quân đội cũng được huy động để tham gia chữa cháy ẢNH: QUỐC TRUNG

Ngày 21.7, các lực lượng gồm kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ, quân đội, công an, dân quân... tiếp tục tham gia chữa cháy. Tỉnh Gia Lai điều động 14 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Tổng cộng hơn 500 người được huy động để khống chế đám cháy.

UBND xã Phù Mỹ Đông đã phát thông báo qua hệ thống loa truyền thanh và các kênh thông tin của địa phương, khuyến cáo người dân không vào khu vực xảy ra cháy nhằm bảo đảm an toàn về người và tài sản. Các hộ dân sống gần hiện trường cũng được yêu cầu chủ động phương án ứng phó, sẵn sàng di dời khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

Đến sáng 22.7, các lực lượng đã cơ bản hoàn thành việc mở đường băng cản lửa bao quanh khu vực cháy, qua đó khống chế đám cháy và ngăn lửa lan sang các diện tích rừng lân cận.

Đến sáng 22.7, đám cháy rừng phòng hộ ven biển ở Gia Lai cơ bản được khống chế ẢNH: QUỐC TRUNG

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, khu vực xảy ra vụ cháy thuộc rừng phòng hộ ven biển, trồng chủ yếu phi lao, xen điều và keo. Diện tích bị ảnh hưởng ban đầu ước khoảng 30 ha.

Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do gió lớn liên tục đổi hướng, khiến tàn lửa phát tán xa. Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng kéo dài làm thảm thực bì và vật liệu dễ cháy trong rừng khô kiệt; trong khi rừng phi lao chứa nhiều nhựa và tinh dầu nên lửa bùng phát, lan nhanh.