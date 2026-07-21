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Thời sự

Cháy rừng dương ở Gia Lai, khẩn trương ngăn lửa lan rộng

Đức Nhật
Đức Nhật
Cháy rừng dương tại xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai, chính quyền địa phương huy động nhiều lực lượng chữa cháy, đồng thời khuyến cáo người dân tránh xa hiện trường và chủ động phương án ứng phó.

Chiều 21.7, UBND xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cũ) xác nhận trên địa bàn đang xảy ra một vụ cháy rừng.

Cháy rừng, xã phát thông báo khẩn, sẵn sàng sơ tán người dân- Ảnh 2.

Chính quyền địa phương phát thông báo khuyến cáo người dân không đi vào khu vực xảy ra cháy để đảm bảo an toàn

ẢNH: BÌNH ĐỊNH

Theo UBND xã Phù Mỹ Đông, ngay sau khi phát hiện đám cháy, địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng cán bộ, công an, quân sự cùng người dân tham gia khống chế ngọn lửa.

Chính quyền xã đồng thời phát thông báo qua hệ thống loa truyền thanh và các phương tiện thông tin để khuyến cáo người dân không đi vào khu vực xảy ra cháy, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Những hộ dân sống gần hiện trường cũng được yêu cầu chủ động phương án ứng phó, sẵn sàng di dời, sơ tán khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

Liên quan vụ việc, lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ cho biết vụ cháy rừng bắt đầu bùng phát từ sáng 21.7. Đây là rừng dương do đơn vị quản lý, thuộc tiểu khu 150 (trước đây thuộc xã Mỹ An, nay là xã Phù Mỹ Đông).

Cháy rừng, xã phát thông báo khẩn, sẵn sàng sơ tán người dân- Ảnh 3.

Hiện vụ cháy đã lan rộng, chính quyền địa phương đang khẩn trương huy động mọi lực lượng tham gia chữa cháy

ẢNH: BÌNH ĐỊNH

Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ đã huy động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng triển khai chữa cháy, ngăn lửa lan rộng.

Đến thời điểm hiện tại, các lực lượng vẫn đang khẩn trương khống chế đám cháy. Nguyên nhân vụ cháy và diện tích rừng bị ảnh hưởng đang được cơ quan chức năng thống kê, làm rõ.

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