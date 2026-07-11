Bão Bavi áp sát Trung Quốc, hơn 600.000 người sơ tán

Trung Quốc cho biết hơn 500.000 người đã được sơ tán tại Chiết Giang, trong khi hơn 100.000 người khác được sơ tán tại tỉnh Phúc Kiến lân cận.

Dù đang di chuyển chậm và suy yếu khi tiến về phía tây bắc qua vùng biển lạnh hơn, bão Bavi vẫn được cảnh báo tiềm ẩn nguy cơ lớn do mang theo lượng hơi ẩm khổng lồ trong các dải mưa rộng. Cơn bão được dự báo đổ bộ khu vực Ôn Châu, nơi có khoảng 10 triệu dân, vào rạng sáng 12.7, theo Reuters.

Ảnh vệ tinh bão Bavi khi tiến gần quần đảo Ryukyu của Nhật Bản, gây mưa lớn và gió mạnh trong khu vực ngày 10.7.2026 ẢNH: REUTERS

Tại Ôn Châu, nhiều người dân tranh thủ mua thực phẩm và gia cố nhà cửa trước khi bão đến. Ông Huang Xinghuan (50 tuổi) cho biết gia đình đã dự trữ nước đủ dùng trong 2 - 3 ngày. "Tôi hơi lo lắng, nhưng chúng tôi từng trải qua bão rồi. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn", ông nói tại một khu chợ truyền thống trước khi nơi này đóng cửa.

Một cư dân khác, bà Chen Qiuqin (khoảng 60 tuổi) đi dưới mưa lớn đến giúp bố mẹ chuẩn bị ứng phó bão. Bà cho biết không quá lo lắng nhờ công tác chuẩn bị của chính quyền địa phương, nhưng vẫn muốn giúp bố mẹ lớn tuổi chuyển các chậu hoa ngoài ban công vào nhà.

Người dân địa phương lắp đặt tấm bạt nhựa trên một tòa nhà dân cư trước khi bão Bavi đổ bộ tại Ôn Châu (Trung Quốc) ngày 11.7.2026 ẢNH: REUTERS

Trước đó, Đài Loan đã sơ tán hơn 14.000 người, chủ yếu tại các khu vực miền núi phía bắc và phía đông, do lo ngại mưa lớn có thể lên tới gần 1 m ở một số nơi. Dù bão Bavi không đổ bộ trực tiếp, chính quyền vẫn áp dụng nhiều biện pháp phòng ngừa.

Theo Cơ quan cứu hỏa Đài Loan, 87 người bị thương, chủ yếu do ngã xe máy, xe đạp, té ngã hoặc bị vật thể rơi trúng. Tổng cộng 920 chuyến bay quốc tế và toàn bộ 282 chuyến bay nội địa bị hủy, khiến sân bay quốc tế Đào Viên, gần Đài Bắc, phải tạm ngưng hoạt động. Nhiều địa phương cũng đóng cửa trường học và công sở trong ngày 11.7.

Gió mạnh làm rung chuyển cây cối tại một cảng biển khi bão Bavi đi qua ở Ishigaki, Nhật Bản ngày 11.7.2026 ẢNH: REUTERS

Tại Đài Bắc, gió mạnh và mưa lớn khiến một số tuyến phố vắng người hơn thường lệ. Ở khu Beitou, gió giật khoảng 100 km/giờ làm cây cối gãy đổ và mực nước sông dâng cao.

Nhật Bản và Đài Loan hiện chưa ghi nhận ca tử vong do bão Bavi. Tuy nhiên, tại Philippines, mưa lớn do gió mùa tây nam mạnh lên dưới ảnh hưởng của bão đã khiến 17 người thiệt mạng.