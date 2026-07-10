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Thế giới

Châu Á mưa lũ chết người, châu Âu nóng kỷ lục

Khánh An
Khánh An

Tân Hoa xã ngày 9.7 đưa tin mưa lớn gây lũ lụt khiến 39 người thiệt mạng và 9 người mất tích tại Khu tự trị dân tộc Choang ở Quảng Tây (Trung Quốc).

Số người chết bao gồm cả những nạn nhân trong vụ vỡ đập nghiêm trọng tại TP.Nam Ninh, theo cuộc họp báo trưa 9.7. Trong khi đó, các tỉnh ven biển phía đông Trung Quốc đang tăng cường các biện pháp khẩn cấp đối phó siêu bão Bavi dự kiến đổ bộ bờ biển giữa tỉnh Phúc Kiến và tỉnh Chiết Giang vào tối 11.7. 

Trước thời điểm đó, cơn bão dự kiến gây ảnh hưởng lớn tại vùng lãnh thổ Đài Loan vào ngày 10 và 11.7. Lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức kêu gọi người dân chuẩn bị nhu yếu phẩm, đồng thời hướng dẫn mọi người cách chuẩn bị một túi đồ khẩn cấp có thể duy trì sự sống trong 3 ngày.

Châu Á mưa lũ chết người, châu Âu nóng kỷ lục - Ảnh 1.

Mưa lũ tại TP.Quý Cảng (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) hôm 8.7

Ảnh: AP

Tại châu Âu, Cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu Copernicus ngày 9.7 cho biết Tây Âu vừa trải qua tháng 6 với nhiệt độ trung bình cao chưa từng thấy. Đợt nắng nóng cuối tháng 6 phá các kỷ lục khi có những khu vực ở Tây Ban Nha hứng chịu nhiệt độ lên đến 45,1 độ C. 

Theo Reuters, Đức ghi nhận khoảng 5.120 trường hợp tử vong liên quan nắng nóng trong năm nay, trong khi đợt nắng nóng từ ngày 20 - 28.6 khiến hơn 4.700 người tử vong tại Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha và Hà Lan. 

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