Ít nhất 37 người chết do mưa lũ tại Mexico

Chính phủ Mexico ngày 11.10 cho hay lũ đã khiến ít nhất 37 người thiệt mạng và để lại những hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan chức năng ghi nhận mưa lớn ở 31 trong số 32 tỉnh tại Mexico, khiến các con sông tràn bờ, gây ngập lụt làng mạc, sạt lở đất và làm sập cầu đường, Le Monde đưa tin.

Tỉnh Hidalgo ở miền trung Mexico nằm trong số những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Giới chức địa phương cho biết có ít nhất 22 người chết, 1.000 ngôi nhà hư hại và lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận 90 cộng đồng cư dân. Sạt lở đất và sập nhà đã làm chặn nhiều tuyến đường ở tỉnh.

Sạt lở đất ở tỉnh Puebla, Mexico ngày 11.10 ẢNH: AFP

Tại tỉnh lân cận Puebla, 80.000 người chịu ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan, với ít nhất 9 người chết. Lũ lụt cũng làm chết 5 người ở tỉnh Veracruz và 1 người ở tỉnh Queretaro.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã có cuộc họp với nội các và quan chức địa phương để cập nhật tình hình. Viết trên mạng xã hội X ngày 11.10, bà cho biết chính phủ đang ra sức hỗ trợ người dân, mở đường và khôi phục hệ thống điện. Bà Sheinbaum nói thêm hơn 5.400 quân nhân đã được triển khai để hỗ trợ công tác cứu hộ.

Ô tô bị lật úp ở tỉnh Veracruz, Mexico do mưa lũ ẢNH: REUTERS

Tuyến đường tại tỉnh Veracruz, Mexico ngập trong ngày 10.10 do lũ ẢNH: REUTERS

Theo AFP, các chuyên gia khí tượng cho biết mưa lớn bắt đầu từ ngày 9.10 gây ra bởi chuyển giao mùa và mây nhiều do không khí ẩm, ấm từ vịnh Mexico ngưng tụ tại các đỉnh núi. Luồng không khí lạnh di chuyển từ phía bắc cũng làm tăng lượng mưa trên khắp cả nước.

Quân đội Mexico hỗ trợ công tác cứu hộ ẢNH: AFP

Cơ quan chức năng tại Mexico đang theo dõi cơn bão Raymond ở ngoài khơi vùng biển phía tây Mexico, nằm trên Thái Bình Dương. Dự báo bão Raymond sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trong ngày 12.10.