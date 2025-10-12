Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ít nhất 37 người chết do mưa lũ tại Mexico

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
12/10/2025 09:29 GMT+7

Trận lũ do mưa lớn những ngày qua tại Mexico đã khiến ít nhất 37 người thiệt mạng, đồng thời làm nhiều nhà cửa, công trình bị hư hại nghiêm trọng.

Chính phủ Mexico ngày 11.10 cho hay lũ đã khiến ít nhất 37 người thiệt mạng và để lại những hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan chức năng ghi nhận mưa lớn ở 31 trong số 32 tỉnh tại Mexico, khiến các con sông tràn bờ, gây ngập lụt làng mạc, sạt lở đất và làm sập cầu đường, Le Monde đưa tin.

Tỉnh Hidalgo ở miền trung Mexico nằm trong số những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Giới chức địa phương cho biết có ít nhất 22 người chết, 1.000 ngôi nhà hư hại và lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận 90 cộng đồng cư dân. Sạt lở đất và sập nhà đã làm chặn nhiều tuyến đường ở tỉnh.

Ít nhất 37 người chết do lũ tại Mexico - Ảnh 1.

Sạt lở đất ở tỉnh Puebla, Mexico ngày 11.10

ẢNH: AFP

Tại tỉnh lân cận Puebla, 80.000 người chịu ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan, với ít nhất 9 người chết. Lũ lụt cũng làm chết 5 người ở tỉnh Veracruz và 1 người ở tỉnh Queretaro.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã có cuộc họp với nội các và quan chức địa phương để cập nhật tình hình. Viết trên mạng xã hội X ngày 11.10, bà cho biết chính phủ đang ra sức hỗ trợ người dân, mở đường và khôi phục hệ thống điện. Bà Sheinbaum nói thêm hơn 5.400 quân nhân đã được triển khai để hỗ trợ công tác cứu hộ.

Ít nhất 37 người chết do lũ tại Mexico - Ảnh 2.

Ô tô bị lật úp ở tỉnh Veracruz, Mexico do mưa lũ

ẢNH: REUTERS

Ít nhất 37 người chết do lũ tại Mexico - Ảnh 3.

Tuyến đường tại tỉnh Veracruz, Mexico ngập trong ngày 10.10 do lũ

ẢNH: REUTERS

Theo AFP, các chuyên gia khí tượng cho biết mưa lớn bắt đầu từ ngày 9.10 gây ra bởi chuyển giao mùa và mây nhiều do không khí ẩm, ấm từ vịnh Mexico ngưng tụ tại các đỉnh núi. Luồng không khí lạnh di chuyển từ phía bắc cũng làm tăng lượng mưa trên khắp cả nước.

Ít nhất 37 người chết do lũ tại Mexico - Ảnh 4.

Quân đội Mexico hỗ trợ công tác cứu hộ

ẢNH: AFP

Cơ quan chức năng tại Mexico đang theo dõi cơn bão Raymond ở ngoài khơi vùng biển phía tây Mexico, nằm trên Thái Bình Dương. Dự báo bão Raymond sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trong ngày 12.10.

Tin liên quan

Philippines phát hiện hàng trăm 'dự án ma' trong kiểm soát lũ

Philippines phát hiện hàng trăm 'dự án ma' trong kiểm soát lũ

Sau hơn một tháng nhậm chức, tân Bộ trưởng Công chính Philippines Vince Dizon phát hiện hàng trăm 'dự án ma' trong kiểm soát lũ, đồng thời cho biết đây chỉ là kết quả sơ bộ vì số lượng dự án sẽ kiểm tra còn rất lớn.

Lũ quét, lở đất cuốn trôi nhiều ngôi làng ở Nepal, ít nhất 44 người chết

Khám phá thêm chủ đề

Mexico mưa lớn thiên tai bão
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận