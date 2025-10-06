Lũ quét, lở đất cuốn trôi nhiều ngôi làng ở Nepal, ít nhất 44 người chết

Các binh sĩ Nepal đưa người sống sót qua sông ở địa phận huyện Jhapa hôm 5.10 ảnh: ap

AP hôm 6.10 dẫn thông tin từ giới chức các địa phương của Nepal cho biết trong số những nạn nhân có ít nhất 37 người chết ở huyện miền núi Illam, nơi lở đất cuốn đi nhiều làng sau thời gian xảy ra mưa lớn từ ngày 3.10.

Illam là huyện giáp Ấn Độ và nổi tiếng là vùng trồng cây trà đặc sản.

Cơ quan Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai Quốc gia Nepal thông báo vẫn còn người bị mất tích tại khu vực này.

Giới chức huyện Illam ghi nhận một gia đình có đến 6 người thiệt mạng khi một trận lở đất quét đi cả nhà trong lúc mọi người đang ngủ.

Mưa lớn và kéo dài làm cản trở nỗ lực của các đội cứu hộ đến nhiều ngôi làng bị thiên tai, và vô số đường sá bị lũ quét hoặc bị chôn vùi sau những đợt lở đất.

Chính phủ điều động trực thăng sơ tán những người cần hỗ trợ y tế, còn các đơn vị quân đội trên bộ giúp di chuyển người dân đến những nơi an toàn hơn.

Bên cạnh các trường hợp tử vong do lũ lụt, đất chuồi, có thêm 3 người ở huyện khác bị sét đánh chết.

Trước đó, chính phủ Nepal ban hành cảnh báo nguy cơ mưa lớn nghiêm trọng tại các vùng miền đông và miền trung nước này từ 4-6.10, trong khi tiến hành phong tỏa những tuyến đường cao tốc chính nằm trong khu vực bị ảnh hưởng.

Toàn bộ các chuyến bay nội địa đều ngưng chuyến hôm 4.10, trước khi quay lại hoạt động vào ngày hôm sau. Các tuyến đường cao tốc kết nối với thủ đô Kathmandu với những vùng khác đều bị chặn lại sau khi một số nơi bị lở đất. Đến tối 5.10, chỉ có một tuyến cao tốc được mở cửa một phần.