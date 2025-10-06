Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Lũ quét, lở đất cuốn trôi nhiều ngôi làng ở Nepal, ít nhất 44 người chết

Thụy Miên
Thụy Miên
06/10/2025 10:28 GMT+7

Lở đất nhiều nơi kèm theo lũ lụt trên diện rộng và sét đánh do mưa lớn ở Nepal đã khiến ít nhất 44 người chết hôm 5.10, thêm nhiều người tung tích chưa rõ.

Nepalese villages are swept away by heavy rain and landslides, killing at least 44 - Ảnh 1.

Các binh sĩ Nepal đưa người sống sót qua sông ở địa phận huyện Jhapa hôm 5.10

ảnh: ap

AP hôm 6.10 dẫn thông tin từ giới chức các địa phương của Nepal cho biết trong số những nạn nhân có ít nhất 37 người chết ở huyện miền núi Illam, nơi lở đất cuốn đi nhiều làng sau thời gian xảy ra mưa lớn từ ngày 3.10.

Illam là huyện giáp Ấn Độ và nổi tiếng là vùng trồng cây trà đặc sản.

Cơ quan Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai Quốc gia Nepal thông báo vẫn còn người bị mất tích tại khu vực này.

Giới chức huyện Illam ghi nhận một gia đình có đến 6 người thiệt mạng khi một trận lở đất quét đi cả nhà trong lúc mọi người đang ngủ.

Mưa lớn và kéo dài làm cản trở nỗ lực của các đội cứu hộ đến nhiều ngôi làng bị thiên tai, và vô số đường sá bị lũ quét hoặc bị chôn vùi sau những đợt lở đất.

Chính phủ điều động trực thăng sơ tán những người cần hỗ trợ y tế, còn các đơn vị quân đội trên bộ giúp di chuyển người dân đến những nơi an toàn hơn. 

Bên cạnh các trường hợp tử vong do lũ lụt, đất chuồi, có thêm 3 người ở huyện khác bị sét đánh chết.

Trước đó, chính phủ Nepal ban hành cảnh báo nguy cơ mưa lớn nghiêm trọng tại các vùng miền đông và miền trung nước này từ 4-6.10, trong khi tiến hành phong tỏa những tuyến đường cao tốc chính nằm trong khu vực bị ảnh hưởng.

Toàn bộ các chuyến bay nội địa đều ngưng chuyến hôm 4.10, trước khi quay lại hoạt động vào ngày hôm sau. Các tuyến đường cao tốc kết nối với thủ đô Kathmandu với những vùng khác đều bị chặn lại sau khi một số nơi bị lở đất. Đến tối 5.10, chỉ có một tuyến cao tốc được mở cửa một phần.

Tin liên quan

Bão Matmo đổ bộ Trung Quốc, hàng trăm ngàn người sơ tán

Bão Matmo đổ bộ Trung Quốc, hàng trăm ngàn người sơ tán

Bão Matmo đã đổ bộ vào miền nam Trung Quốc giữa kỳ nghỉ lễ, khiến nhiều hoạt động bị hủy và hàng trăm ngàn người sơ tán.

Bão Bualoi đổ bộ 3 lần tại Philippines, số người thiệt mạng gia tăng

Bão Ragasa gây thiệt hại tại Trung Quốc, bão Bualoi tiến đến Philippines

Khám phá thêm chủ đề

Nepal lũ quét Lở đất Sét đánh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận