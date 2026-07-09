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Thời sự

Siêu bão Bavi không còn khả năng đi vào Biển Đông

Phan Hậu
Phan Hậu
Siêu bão Bavi không còn khả năng đi vào Biển Đông, nhưng do ảnh hưởng hoàn lưu bão, toàn bộ khu vực bắc, giữa và nam Biển Đông sẽ có gió mạnh lên tới cấp 7, sóng biển cao từ 3 - 5 m, biển động rất mạnh.

Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, cập nhật đến sáng nay 9.7, siêu bão Bavi vẫn di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Siêu bão Bavi không còn khả năng đi vào Biển Đông- Ảnh 1.

Siêu bão Bavi không còn khả năng đi vào Biển Đông

ẢNH: NCHMF

Đến 7 giờ sáng 9.7, vị trí tâm siêu bão Bavi ở vào khoảng 18,3 độ vĩ bắc và 130,0 độ kinh đông, cường độ đầu cấp 16, giật trên cấp 17.

Hiện nay, siêu bão Bavi còn cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 810 km về phía đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 1.100 km về phía đông nam; cách tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 1.400 km về phía đông nam.

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão Bavi di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc với tốc độ khá nhanh vào khoảng 20 km/giờ và còn giữ cường độ siêu bão trong 24 giờ tới.

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Siêu bão Bavi sẽ đổ bộ vào Phúc Kiến, Trung Quốc

Cũng theo Cục Khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo đến ngày mai 10.7, siêu bão Bavi sẽ đi qua khu vực phía bắc của đảo Đài Loan (Trung Quốc), cường độ giảm dần còn cấp 15, giật trên cấp 17, không còn là siêu bão.

Đến khoảng chiều và đêm ngày 11.7, bão Bavi sẽ đổ bộ vào khu vực phía đông của tỉnh Phúc Kiến với cường độ mạnh khoảng cấp 13 - 14, sau đó đi sâu vào đất liền của tỉnh Phúc Kiến và suy yếu dần.

Cục khí tượng thủy văn Việt Nam nhận định siêu bão Bavi không có khả năng di chuyển vào Biển Đông. Nhưng với cường độ siêu mạnh, siêu bão Bavi sẽ có tác động đến thời tiết của Biển Đông.

Dự báo thời tiết hôm nay 9.7, gió tây nam ở khu vực phía nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) sẽ mạnh dần lên cấp 6.

Trong 2 ngày cuối tuần, từ ngày 10 - 11.7, toàn bộ khu vực bắc, giữa và nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể mạnh lên tới cấp 6 - 7, sóng biển cao từ 3 - 5 m, biển động rất mạnh. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vẫn đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão Bavi để kịp thời cảnh báo khi có diễn biến mới.

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