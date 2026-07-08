Siêu bão Bavi đã giảm cấp, Biển Đông có sóng cao 5 m

Cập nhật tin tức mới nhất về siêu bão Bavi đang hoạt động trên vùng biển tây bắc Thái Bình Dương, Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, siêu bão Bavi đã giảm cấp và tiếp tục hướng về phía Đài Loan (Trung Quốc).

Dự báo đường đi của siêu bão Bavi trong những ngày tới ẢNH: NCHMF

Đến sáng nay 8.7, tâm siêu bão Bavi ở vị trí vào khoảng 17,0 độ vĩ bắc và 134,1 độ kinh đông, cường độ giảm xuống đầu cấp 16, giật trên cấp 17.

Siêu bão Bavi còn cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 1.200 km về phía đông, cách Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 1.500 km về phía đông nam.

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão Bavi di chuyển chủ yếu theo hướng tây với tốc độ khá nhanh vào khoảng 20 km/giờ. Đến khoảng trưa và chiều mai 9.7, bão đổi hướng di chuyển tây tây bắc, tốc độ 20 km/giờ và hướng về phía khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Dự báo khoảng đêm 11.7 và rạng sáng 12.7, bão sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), sau đó đi sâu vào đất liền của Trung Quốc và suy yếu dần.

Biển Đông sóng cao 3 - 5 m do ảnh hưởng siêu bão Bavi

Cũng theo Cục khí tượng thủy văn nhận định, đến sáng nay 8.7, khả năng siêu bão Bavi vào Biển Đông là rất thấp (dưới 10%). Tuy nhiên, với cường độ siêu mạnh thì siêu bão Bavi cũng có thể tác động đến thời tiết của Biển Đông.

Dự báo từ gần sáng và ngày 9.7, gió tây nam ở khu vực phía nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) sẽ mạnh dần lên cấp 6.

Từ ngày 10 - 11.7, toàn bộ khu vực bắc, giữa và nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể mạnh lên tới cấp 6 - 7, sóng biển cao từ 3 - 5 m, biển động rất mạnh.

Hiện nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của siêu bão Bavi.