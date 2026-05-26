Rừng phòng hộ ven biển bị xâm hại

Người dân lo lắng

Theo phản ánh của người dân địa phương, dấu hiệu rừng phòng hộ bị chặt phá xuất hiện từ giữa tháng 5 vừa qua. Người ta không phá theo kiểu ồ ạt mà chọn cách chặt rải rác từng cây, từng cụm nhỏ nhằm tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, số lượng cây bị đốn hạ vẫn khiến nhiều người xót xa. Qua ghi nhận, nhiều cây dương bị chặt có đường kính từ 20 - 40 cm, có gốc lên tới 60 cm. Đây đều là những cây đã sinh trưởng nhiều năm, có vai trò quan trọng trong việc chắn gió, giữ cát và bảo vệ khu dân cư phía trong.

Hiện trường vụ chặt phá, những cây dương chỉ còn gốc ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Bà N.T, một người dân sống gần khu vực rừng phòng hộ, cho biết những cánh rừng dương ven biển đã gắn bó với cuộc sống người dân từ rất lâu. "Nhìn thấy những hàng dương bị chặt trộm chỉ còn trơ gốc, chúng tôi rất xót xa. Những cây này không chỉ là rừng mà còn là chỗ dựa để người dân yên tâm sinh sống", bà nói.

Nhiều người dân ở Cam Hồng cho biết trước đây vào mùa gió Lào hay những đợt bão lớn, nếu không có rừng phòng hộ thì cát biển có thể tràn sâu vào khu dân cư, vùi lấp hoa màu, đường sá và nhà cửa. Chính vì vậy, việc những cánh rừng này bị xâm hại khiến người dân không khỏi bất an. Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên rừng phòng hộ ven biển ở xã Cam Hồng bị chặt phá. Theo cơ quan chức năng, từ đầu năm 2026 đến nay, đây là lần thứ hai địa phương ghi nhận tình trạng xâm hại rừng.

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Nhận được phản ánh của người dân, lực lượng kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra hiện trường, phát hiện nhiều cây gỗ tròn bị chặt hạ tại nhiều vị trí trong khu vực rừng phòng hộ. Quá trình xác minh, cơ quan chức năng cũng xác định các nhóm đối tượng liên quan. Bước đầu, những người này khai nhận việc chặt cây dương nhằm bán lấy tiền.

Lực lượng kiểm lâm đến kiểm tra hiện trường ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Những hàng dương ven biển là lá chắn xanh cho khu dân cư ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Ông Phạm Văn Bút, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Lệ Thủy thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị, cho biết công tác quản lý, bảo vệ rừng tại khu vực ven biển gặp không ít khó khăn do diện tích rừng nằm xen kẽ khu dân cư, một số nhóm thường lợi dụng thời điểm vắng người hoặc ban đêm để khai thác trái phép.

Trong khi đó, ông Ngô Văn Ninh, Phó chủ tịch UBND xã Cam Hồng, cho hay địa phương đang phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ cùng các ngành chức năng để rà soát hồ sơ, tăng cường quản lý diện tích rừng trên địa bàn. "Xã đã thành lập các tổ xử lý vi phạm về đất đai, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm", ông Ninh nhấn mạnh.