Người dân lo lắng vì bờ sông sạt lở

Phạm Đức
23/05/2026 08:35 GMT+7

Tình trạng sạt lở, sụt lún đất dọc bờ sông Ngàn Phố đoạn qua xã Sơn Giang (tỉnh Hà Tĩnh) đang ngày càng tồi tệ, ăn sâu vào vườn tược, nhà cửa, uy hiếp tính mạng và tài sản của hàng chục hộ dân, khiến họ lo lắng mất ăn mất ngủ.

SỢ SÔNG "NUỐT" MẤT NHÀ

Suốt nhiều tháng qua, cuộc sống của hàng chục hộ dân thôn Yên Long (xã Sơn Giang) bị đảo lộn hoàn toàn bởi hiểm họa sạt lở bủa vây. Bên bờ sông Ngàn Phố có nhiều điểm sạt lở bị khoét sâu, nhiều căn nhà và công trình kiên cố hiện đã nằm mấp mé bên bờ vực, chực chờ đổ sụp xuống dòng nước dữ.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, dọc tuyến bờ sông qua khu vực này xuất hiện hàng loạt điểm sạt lở, sụt lún nghiêm trọng. Những vết nứt toác, xé toang mặt đất chạy dài hàng chục mét phía sau vườn nhà dân. Từng mảng đất lớn cùng cây cối, bờ tre liên tục bị dòng nước kéo tuột xuống lòng sông.

Đứng bên góc bếp hoang tàn, bà Nguyễn Thị Thìn (50 tuổi, ngụ thôn Yên Long) vẫn chưa hoàn hồn khi nhớ lại trận thiên tai cuối năm 2025. "Đợt mưa bão đó, một mảng đất hơn 10 m phía sau nhà bất ngờ đổ ụp xuống sông, kéo đổ sập một góc nhà bếp của gia đình tôi. Quá hoảng sợ, cách đây vài tháng, tôi phải bấm bụng vay mượn, thuê xe tải đổ hàng trăm khối đất san lấp để giữ móng nhà, tiêu tốn hơn 100 triệu đồng nhưng cứ mưa xuống là đất lại trôi", bà Thìn nghẹn ngào.

Vết nứt lớn dưới nền đất phía sau nhà ông Thế

Tương tự, gia đình ông Hoàng Xuân Thế (49 tuổi) cũng đang lâm vào cảnh "tiến thoái lưỡng nan". Dù đã cùng chính quyền đóng cọc tre, đổ hàng khối đất đá gia cố khu đất vườn phía sau nhà nhưng tình trạng sạt lở vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Ông Thế lo lắng: "Cứ mỗi lần trời đổ mưa lớn, nước sông dâng cao là cả nhà lại mất ăn mất ngủ. Đất cứ lở dần vào sát vách nhà, không biết sập lúc nào. Chúng tôi chỉ mong mỏi các cấp ngành sớm xây dựng một tuyến kè kiên cố để người dân yên tâm sinh sống".

Theo người dân thôn Yên Long, tình trạng sạt lở dọc bờ sông Ngàn Phố đã xảy ra nhiều năm, song nghiêm trọng nhất từ sau đợt lũ lụt năm 2025 đến nay. Để tự cứu lấy mình, hàng loạt hộ dân đã bỏ hàng trăm triệu đồng mua đất đá bồi đắp, đóng cọc tre dày đặc dọc mép nước. Thế nhưng, tất cả nỗ lực đối đầu với thiên tai của người dân chẳng khác nào "dã tràng xe cát", cứ sau mỗi trận mưa lũ, dòng nước dữ lại ngoạm sạch, cuốn phăng mọi rào chắn xuống lòng sông sâu.

ĐỊA PHƯƠNG LỰC BẤT TÒNG TÂM

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch UBND xã Sơn Giang, thừa nhận thực trạng sạt lở dọc sông Ngàn Phố đoạn qua thôn Yên Long hiện đã kéo dài hơn 1 km, đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của 30 hộ dân, trong đó nhiều vị trí nước đã ngoạm sát vào công trình nhà ở.

Tuy nhiên, khi đề cập đến giải pháp căn cơ, ông Giang ngậm ngùi cho biết địa phương hiện đang rơi vào cảnh lực bất tòng tâm. Với nguồn ngân sách xã eo hẹp, chính quyền chỉ có thể hỗ trợ kinh phí theo kiểu "giật gấu vá vai" bằng các biện pháp thủ công như huy động máy móc đắp đất, đóng cọc tre gia cố tạm thời, hoặc lên phương án di dời dân khẩn cấp khi có bão lũ.

Người dân dùng cọc tre để gia cố tạm thời khu vực bờ sông Ngàn Phố sạt lở

"Để xây dựng một tuyến kè kiên cố khắc phục triệt để tình trạng sạt lở tại đây cần nguồn kinh phí rất lớn, lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm tỉ đồng. Nguồn lực của xã hoàn toàn không thể đáp ứng. UBND xã đã nhiều lần làm báo cáo, kiến nghị lên cấp trên xem xét, bố trí nguồn vốn đầu tư khẩn cấp nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết", ông Giang thông tin thêm.

Theo ông Giang, trước tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp, địa phương đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân triển khai các giải pháp tạm thời để hạn chế tình trạng sạt lở bờ sông. Đặc biệt, xã này cũng đã xây dựng phương án di dời các hộ dân đến nơi an toàn khi xảy ra mưa lớn hoặc nước sông dâng cao.

