8 tỉnh nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Dự báo thời tiết hôm nay 21.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở nhiều khu vực miền Bắc.

Dự báo thời tiết hôm nay 21.5, nhiều xã, phường 9 tỉnh miền Bắc nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ẢNH: HỮU VIỆT

Trong đêm qua và sáng sớm nay 21.5, khu vực Đông Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và giông, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 20.5 đến 3 giờ ngày 21.5 một số nơi trên 100 mm như trạm: Nấm Dẩn (Tuyên Quang) là 116,5 mm; tại Bình Long (Thái Nguyên) là 135,8 mm; tại Tam Đảo (Phú Thọ) là 172 mm...

Trong ngày hôm nay, các tỉnh Đông Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm, có nơi trên 100 mm; nguy cơ xảy ra mưa có cường độ lớn lượng mưa trên 100 mm/3 giờ gây ra ngập úng cục bộ.

Ngoài ra, khu vực Tây Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An hôm nay có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Khu vực Nam bộ hôm nay có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 80 mm. Mưa lớn ở các khu vực nói trên có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chủ động rà soát điểm nghẽn dòng, đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết Hà Nội ngày 21.5, trời nhiều mây, ban ngày có mưa, mưa vừa và giông. Ban đêm, Hà Nội có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Dự báo nhiệt độ Hà Nội hôm nay thấp nhất 25 - 27 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Trong 24 giờ qua (từ 3 giờ ngày 20.5 đến 3 giờ ngày 21.5), nhiều khu vực các tỉnh miền Bắc có lượng mưa rất lớn như: Thu Lũm 2 (Lai Châu) là 134,2 mm; Năng Yên (Phú Thọ) là 118,4 mm; Túc Đán 2 (Thái Nguyên) là 115,8 mm; Ninh Lai (Tuyên Quang) là 193,8 mm; Quân Chu (Thái Nguyên) là 184,6 mm....

Danh sách xã, phường tại 8 tỉnh miền Bắc nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ẢNH: NCHMF

Do ảnh hưởng mưa lớn trong những ngày vừa qua, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực ở miền Bắc gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Dự báo trong hôm nay, nhiều tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 40 mm, có nơi trên 60 mm.

Theo đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nhiều xã, phường tại 9 tỉnh miền Bắc hôm nay có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất: Lai Châu, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế, xã hội.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo, các cơ quan chức năng tại các địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.