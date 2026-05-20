Dự báo thời tiết mưa lớn ngày 20.5, 6 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong đêm qua 19.5 và sáng sớm nay, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ nhiều nơi tiếp tục có mưa lớn. Khu vực phía bắc cao nguyên Trung bộ có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết mưa lớn ngày 20.5 có nguy cơ gây ngập úng cục bộ, lũ quét, sạt lở đất ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 19.5 đến 3 giờ ngày 20.5 có nơi trên 100 mm như trạm: Nghĩa Đô (Lào Cai) 114 mm; Thọ Sơn (Phú Thọ) 125,4 mm; Lăng Can 1 (Tuyên Quang) 130,4 mm; Thọ Dân (Thanh Hóa) 140,6 mm…

Dự báo thời tiết hôm nay 20.5 đến ngày 21.5, khu vực Đông Bắc bộ, nam Lào Cai, nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 120 mm, có nơi trên 250 mm.

Dự báo thời tiết ở các khu vực khác của miền Bắc, miền Trung từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam bộ hôm nay có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 80 mm. Mưa tập trung vào chiều và đêm.

Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo từ đêm mai 21.5, mưa lớn trên các khu vực có xu hướng giảm dần

Cảnh báo thiên tai do mưa lớn

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thống kê trong 24 giờ (từ 3 giờ ngày 19.5 đến 3 giờ ngày 20.5) vừa qua, các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên và Quảng Ninh đã có mưa to đến rất to.

Cụ thể, tại Tuyên Quang, lượng mưa đo được tại ĐồngTâm là 182,2 mm; Lăng Căn 1 là 155,6 mm. Tại Nam Hòa (Thái Nguyên) có mưa 89,8 mm. Đặc biệt, tại Quảng Ninh ghi nhận lượng mưa tại Cẩm Phả lên tới 235,8 mm; tại Dương Huy là 156,2 mm...

Ngoài ra, trong 12 giờ qua (từ 15 giờ ngày 19.5 đến 3 giờ ngày 20.5), các tỉnh Sơn La, Lào Cai và Phú Thọ có mưa vừa, có nơi mưa to như: Mường Khoa (Sơn La) 103,8 mm; Nghĩa Đô (Lào Cai) 114 mm; Tân Pheo (Phú Thọ) 122,8 mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong khi đó, dự báo thời tiết hôm nay 20.5, nhiều khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến ở Sơn La và Lào Cai từ 10 - 30 mm, có nơi trên 60 mm. Các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ và Quảng Ninh từ 40 - 80 mm, có nơi trên130 mm.

Theo đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong hôm nay 20.5, nhiều xã, phường ở 6 tỉnh: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.



Ngoài ra, mưa lớn trong ngày hôm nay ở các tỉnh miền Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An có nguy cơ gây ra ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.