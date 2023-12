Ngày 29.12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Tý (58 tuổi, trú tại khối phố 4, P.1, TP.Đông Hà, Quảng Trị ), nguyên Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị, về hành vi “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.