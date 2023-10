Công an tỉnh Quảng Trị 'thưởng nóng' 2 đơn vị liên tiếp phá án ở miền núi

Chiều 16.10, đại tá Lê Phi Hùng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị, thay mặt Ban giám đốc Công an tỉnh "thưởng nóng" Công an H.Đakrông và Trạm CSGT Đakrông (Phòng CSGT Công an tỉnh).



Đại tá Lê Phi Hùng (thứ 3 từ phải sang) trao thưởng cho các đơn vị THANH LỘC

Trước đó, chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng công an ở huyện miền núi Đakrông đã phát nhiều vụ án phức tạp, thu số tang vật "khủng".

Cụ thể, ngày 12.10 trên QL9 thuộc địa phận TT.Krông Klang (H.Đakrông), Công an H.Đakrông và Trạm CSGT Đakrông (Phòng CSGT Công an tỉnh) đã phối hợp với Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ 2 nghi phạm Hồ Văn Chuôi và Hồ Văn Tơn (cùng 17 tuổi, quốc tịch Lào) vận chuyển trái phép 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Một trong 2 thiếu niên người Lào vận chuyển 12.000 viên ma túy bị bắt giữ THANH LỘC

Từ ngày 3.10 đến ngày 7.10, Công an H.Đakrông cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện 5 vụ (với 5 nghi phạm) vận chuyển pháo trái phép, tang vật thu giữ khoảng 93,5 kg pháo các loại.

Đến ngày 9.10, Công an H.Đakrông phát hiện vụ vận chuyển hàng hóa nhập lậu với số lượng lớn, thu giữ 333 chai rượu ngoại nhập lậu, trị giá gần 400 triệu đồng.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, vào thời điểm cuối năm, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật luôn có xu hướng diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt là tội phạm ma túy, kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

Các nghi phạm hoạt động kín kẽ hơn, thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động, phương tiện vận chuyển và thời gian, quy luật... gây khó khăn cho cơ quan công an.

Do đó, kết quả liên tiếp phá án do Công an H.Đakrông và Trạm CSGT Đakrông (Phòng CSGT Công an tỉnh) thực hiện đã thể hiện tinh thần quyết tâm cao độ của lực lượng công an ở địa bàn miền núi như H.Đakrông.