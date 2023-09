Đà Nẵng: Thưởng nóng lực lượng bắt nhanh nghi phạm dùng súng đe dọa người khác

Ngày 13.9, ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch UBND Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng), đã đến thưởng nóng tập thể Công an P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ về thành tích bắt nhanh nghi phạm dùng súng đe dọa gây náo loạn nhà hàng tiệc cưới.



Theo Công an Q.Cẩm Lệ, trước đó, lúc 18 giờ ngày 10.9, lực lượng công an nhận được tin báo từ người dân trình báo về việc nghi phạm gây rối an ninh trật tự tại một nhà hàng tiệc cưới trên đường Cách Mạng Tháng 8, P.Khuê Trung (Q.Cẩm Lệ).

Ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch UBND Q.Cẩm Lệ, thưởng nóng Công an P.Khuê Trung NGUYỄN TÚ

Nhận định vụ việc có tính chất manh động, việc dùng súng đe dọa ở chỗ đông người là hành vi liều lĩnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự địa bàn nên Công an Q.Cẩm Lệ chỉ đạo Công an P.Khuê Trung khẩn trương làm rõ.

Công an P.Khuê Trung xác định nghi phạm dùng súng rulo uy hiếp một thanh niên tại nhà hàng tiệc cưới, sau đó bỏ về nhà. Công an P.Khuê Trung đã nhanh chóng trích xuất camera, khống chế bắt giữ nghi phạm tại nơi cư trú, thu giữ tang vật là khẩu súng rulo và chuyển hồ sơ cho Công an Q.Cẩm Lệ thụ lý.

Tại buổi thưởng nóng, ông Nguyễn Quang Vinh đã biểu dương Công an P.Khuê Trung dưới sự chỉ đạo, hỗ trợ của Công an Q.Cẩm Lệ đã kịp thời làm rõ vụ dùng súng rulo đe dọa người khác tại khu vực đông người, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho nhiều người.

Trước đó, Thanh Niên cũng thông tin về việc Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) vừa làm rõ vụ dùng súng giải quyết mâu thuẫn nợ nần.

Thời gian vừa qua, trước tình trạng mua bán, sử dụng súng trái phép có xu hướng ngày càng nhiều, Công an TP.Đà Nẵng liên tục mở các đợt cao điểm truy quét, tấn công tội phạm liên quan đến tàng trữ, giao dịch vũ khí, hung khí.

Đáng chú ý, tại TP.Đà Nẵng đã có vụ sử dụng súng trong lúc giải quyết mâu thuẫn gây ra chết người, hoặc tự sản xuất súng để bán cho các đối tượng không rõ lai lịch trên mạng xã hội.