Khởi tố bị can chế tạo súng nhựa bằng máy in 3D, bán giá 900.000 đồng/khẩu

Sáng 19.8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa xử lý hình sự vụ án sản xuất súng, chế tạo súng bằng máy in 3D. Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Phạm Ngọc Sơn (23 tuổi, ngụ P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) về hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Chế tạo súng bằng máy in 3D

Theo điều tra, đầu tháng 7.2023, Sơn đọc trên các trang web nước ngoài và biết được thông tin về các loại vũ khí quân dụng làm bằng nhựa với máy in 3D nên đã nảy sinh ý định sản xuất, chế tạo vũ khí bằng máy in 3D để bán kiếm tiền.

Sơn và tang vật 4 khẩu súng bị ngăn chặn khi đang gửi bưu điện cho người mua với giá 900.000 đồng/khẩu NGUYỄN TÚ

Sơn tìm kiếm trên mạng các bản thiết kế súng và đặt cơ sở in 3D in các chi tiết linh kiện của súng bằng nhựa.

Sau khi tập hợp đủ các linh kiện bằng nhựa in 3D, Sơn tự làm thêm nòng súng bằng kim loại, khoan tiện kim hỏa và lò xo để lắp ghép thành khẩu súng hoàn chỉnh.

Sơn rao bán súng qua mạng và lập tức được nhiều người quan tâm, đặt mua với giá 900.000 đồng/khẩu. Ngày 12.8, Sơn đóng gói 4 khẩu súng ngắn (được lắp ráp hoàn thiện) gửi cho khách hàng thông qua dịch vụ giao hàng ở P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu.

Sau khi Sơn gửi hàng, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Đà Nẵng phối hợp đơn vị giao hàng kiểm tra hàng hóa nghi vấn, phát hiện và tạm giữ 4 khẩu súng.

Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận đã chế tạo và bán 10 khẩu súng cho nhiều người qua mạng, với giá cố định 900.000 đồng/khẩu.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã đưa 4 khẩu súng tang vật đi giám định, kết quả cho thấy những khẩu súng được làm từ máy in 3D và Sơn tự hoàn thiện có khả năng bắn được đạn thật, là loại vũ khí đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu sản xuất, tiêu thụ trên thị trường và sử dụng tùy tiện ngoài xã hội.

Khuyến cáo các cơ sở in 3D

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Đà Nẵng cũng khẳng định, đây là vụ án sản xuất súng bằng máy in 3D để bán đầu tiên trên cả nước bị cơ quan công an xử lý hình sự.

Qua vụ việc, Cơ quan An ninh điều tra cho biết, máy in 3D là công cụ hiện đại, được ưa chuộng trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng thực tiễn, được giới trẻ sử dụng nhiều. Tuy nhiên, việc lợi dụng sự hiện đại, tiện dụng của các máy in 3D để sản xuất các loại hàng hóa cấm, nhất là vũ khí, là hành vi vi phạm pháp luật; bởi các loại vũ khí thuộc phạm vi quản lý của nhà nước, nhằm đảm bảo an ninh quốc phòng.

Do đó, Công an TP.Đà Nẵng yêu cầu các cơ sở dịch vụ với máy in 3D chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, tuyệt đối không nhận đặt hàng sản xuất súng, các vũ khí quân dụng cũng như linh kiện liên quan.