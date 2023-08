Thanh Hóa: Điều tra nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự, cướp tài sản

Ngày 25.8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP.Thanh Hóa đang điều tra vụ việc nhóm 9 thanh thiếu niên có các hành vi gây rối trật tự công cộng và cướp tài sản. Trong đó, công an đã tạm giữ hình sự 2 nghi phạm là N.X.K (17 tuổi) và Nguyễn Việt Hùng (18 tuổi, đều ngụ TT.Bút Sơn, H.Hoằng Hóa).



Nghi phạm Nguyễn Việt Hùng và N.X.K CÔNG AN THANH HÓA

7 nghi phạm còn lại đang được triệu tập để phục vụ điều tra, gồm: L.Đ.T (13 tuổi), N.X.H (17 tuổi), L.V.Đ (16 tuổi, đều ngụ TT.Bút Sơn, H.Hoằng Hóa), Lê Khắc Anh Tuấn (19 tuổi), Mai Anh Dũng (19 tuổi, cùng ngụ xã Hoằng Đạo, H.Hoằng Hóa), Lê Tùng Sơn (21 tuổi), Nguyễn Hồng Sơn (20 tuổi, cùng ngụ xã Hoằng Đức, H.Hoằng Hóa).

Kết quả điều tra ban đầu của Công an TP.Thanh Hóa xác định, khoảng 23 giờ ngày 11.8, nhóm 9 thanh thiếu niên trên đi xe máy từ TT.Bút Sơn lên TP.Thanh Hóa. Trong lúc di chuyển, nhóm thanh thiếu niên này liên tục dùng vỏ chai bia ném vào một số thanh niên đang đi đường để khiêu khích đánh nhau.

Khi đến khu vực gần Bệnh viện Nhi Thanh Hóa (P.Đông Vệ, TP.Thanh Hóa), N.X.K và Nguyễn Việt Hùng dùng vỏ chai bia ném vào người anh N.V.H (20 tuổi, ngụ xã Hoằng Phụ, H.Hoằng Hóa) khi anh H. đang chạy xe máy.

Bị ném chai bia vào người, anh H. dừng xe, nhóm thanh thiếu niên trên cũng dừng lại, bao vây và bắt ép anh H. đưa tiền. Lo sợ bị đánh, anh H. lấy 60.000 đồng trong người ra đưa cho nhóm này thì mới được cho đi.

Sau khi nhận được tin báo, Công an TP.Thanh Hóa vào cuộc, bắt giữ 9 thanh thiếu niên để phục vụ điều tra.