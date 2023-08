Bình Dương: Bắt nhóm thanh thiếu niên giết người đi câu cá, cướp tài sản

Ngày 5.8, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang lấy lời khai 5 nghi phạm liên quan vụ giết người đi câu cá, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn TX.Bến Cát.

Như tin Thanh Niên đã đưa, khoảng 9 giờ ngày 4.8, ông V.V.T. (63 tuổi, ngụ Bình Dương) cùng một người bạn đi trên hai xe máy đến khu vực kênh thoát nước gần đường Mỹ Phước -Tân Vạn (P.Chánh Phú Hòa, TX.Bến Cát) để câu cá.



5 nghi phạm liên quan đến vụ giết người, cướp tài sản bị bắt giữ CÔNG AN BÌNH DƯƠNG

Đến khoảng 10 giờ, một nhóm thanh thiếu niên xuất hiện, bất ngờ tấn công ông V.V.T. khiến nạn nhân tử vong sau đó. Bạn ông T. may mắn chạy thoát nhưng cũng bị thương.

Sau khi gây án, nhóm này lấy hai xe máy tẩu thoát. Nạn nhân bị thương sau đó gọi điện thoại báo người thân và thông tin cho công an.

Nhận được tin báo, Công an TX.Bến Cát phối hợp Công an tỉnh Bình Dương phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân.

Từ những chứng cứ thu thập được, Công an TX.Bến Cát phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng bắt giữ được 5 nghi phạm có liên quan gồm T.V.Q.V. (15 tuổi, ngụ Đắk Lắk), T.M. (14 tuổi), T.T.H. (15 tuổi), T.V.T. (17 tuổi, cùng ngụ Kiên Giang) và N.T.N (20 tuổi, ngụ Long An).

Bước đầu, nhóm này khai nhận khi phát hiện có người câu cá tại kênh thoát nước nằm gần đường Mỹ Phước - Tân Vạn thì N.T.N rủ cả nhóm đi cướp xe máy. Trước khi thực hiện, hai người trong nhóm đến chỗ ông T. giả vờ hỏi mua cá để thăm dò. Sau đó thì gọi cả nhóm vào đẩy hai người đàn ông từ trên bờ xuống kênh nước, mang xe đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Hiện 5 nghi phạm liên quan đến vụ giết người, cướp tài sản vẫn đang được Công an tỉnh Bình Dương điều tra, làm rõ.