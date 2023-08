Hai nghi phạm giết người cướp tài sản tại Bình Dương khai gì?

Ngày 2.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã di lý hai nghi phạm Nguyên Thành Thông (23 tuổi) và Lê Thị Mỹ Anh (17 tuổi, cùng ngụ An Giang) từ Tiền Giang về Bình Dương để điều tra, làm rõ vụ án giết người, cướp tài sản tại TP.Thuận An.

Trước đó, sáng 31.7, người dân phát hiện anh N.T.K (22 tuổi, quê Hậu Giang) tử vong tại bãi đất trống bên đường Thuận Giao 25 (P.Thuận Giao, TP.Thuận An) với hàng chục vết đâm sau lưng nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Bình Dương xác định nghi phạm liên quan vụ án mạng này là Lê Thị Mỹ Anh và Nguyên Thành Thông.

Đến 19 giờ ngày 1.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, Công an TP.Thuận An, Công an tỉnh Tiền Giang và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã bắt được hai nghi phạm khi cả hai đang trốn ở miền Tây.

Tại cơ quan công an, Thông và Mỹ Anh khai nhận có quan hệ tình cảm với nhau. Do thiếu tiền tiêu xài nên cả hai lên kế hoạch cướp tài sản. Ngày 26.7, Mỹ Anh lên mạng xã hội và làm quen với anh N.T.K và nói chuyện tình cảm qua Zalo.



Đến ngày 30.7, Mỹ Anh rủ anh K. đến bãi đất trống trên đường Thuận Giao 25 để tâm sự thì anh K. đồng ý. Mỹ Anh sau đó báo cho bạn trai biết để vào trong khu đất trống ẩn nấp và chuẩn bị trước.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, anh K. đón Mỹ Anh rồi đến khu đất trống mà Mỹ Anh đã chỉ định sẵn. Khi vào tới nơi, Thông từ chỗ ẩn nấp chạy lại đạp xe của anh K. ngã ra đất và hai bên xảy ra xô xát. Thông dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh K. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, cả hai lấy xe của anh K. bỏ trốn. Khi cả hai đang lẩn trốn tại tỉnh Tiền Giang thì bị bắt giữ.

Sáng 2.8, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã thưởng nóng 50 triệu đồng cho lực lượng bắt nhanh hai nghi phạm giết người, cướp tài sản.