Bị tòa buộc xin lỗi vì dùng mạng xã hội xúc phạm ông David Dương và doanh nghiệp

Ngày 26.7, TAND H.Nhà Bè (TP.HCM) xét xử sơ thẩm và tuyên án vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại do danh dự, uy tín bị xâm phạm giữa nguyên đơn là Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS, 1 trong 3 đơn vị vận hành bãi rác Đa Phước), do ông Dương David Trung (hay còn gọi là David Dương) làm đại diện theo pháp luật và bị đơn là bà Nguyễn Hồng Thu.

Đại diện bị đơn (bìa trái) đang trả lời các câu hỏi của luật sư phía nguyên đơn PHAN THƯƠNG

HĐXX tuyên buộc bị đơn là bà Nguyễn Hồng Thu chấm dứt hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín ông David Dương và VWS; gỡ bỏ các nội dung trên trang Facebook cá nhân HongThuNguyen và nhóm "Sự thật mùi hôi thối ở Phú Mỹ Hưng" liên quan đến VWS và ông David Dương; công khai xin lỗi và cải chính thông tin trên các trang này. Tòa cũng buộc bị đơn bồi thường hơn 7,5 triệu đồng là chi phí thu thập bằng chứng, lập vi bằng liên quan đến hành vi của bà Thu.

HĐXX nêu, theo vi bằng ghi nhận từ 2016 - 2021, bà Nguyễn Hồng Thu đã đăng lên Facebook cá nhân, và lập một nhóm với tên gọi "Sự thật mùi hôi thối ở Phú Mỹ Hưng", một số nội dung cho rằng mùi hôi thối ở khu dân cư Nam Sài Gòn là do bãi rác Đa Phước của VWS gây ra; đồng thời sử dụng một số từ ngữ miệt thị ông David Dương và VWS. Những bài viết này của bà Thu có lượng lớn người chia sẻ, tương tác, bình luận mang tính tiêu cực đến ông David Dương và VWS. Theo tòa, việc phát sinh mùi hôi thối, nếu có, sẽ do cơ quan chức năng xử lý thông qua phản ánh, kiến nghị của người dân. Còn việc bà Thu sử dụng mạng xã hội để đưa thông tin miệt thị, xúc phạm cá nhân, tổ chức là vi phạm luật An ninh mạng và bộ luật Dân sự.

Chủ tọa thay mặt HĐXX tuyên án PHAN THƯƠNG

Công ty VWS có trụ sở ở xã Đa Phước, thành lập tháng 12.2005, cung cấp dịch vụ xử lý chất thải cho Việt Nam, chịu trách nhiệm về thiết kế, xây dựng và vận hành Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước.

Theo đơn khởi kiện, công ty cho biết, năm 2016 bà Nguyễn Hồng Thu đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân và lập một nhóm với tên gọi "Sự thật mùi hôi thối ở Phú Mỹ Hưng" để đăng tải những nội dung cho rằng mùi hôi thối ở khu dân cư này là do bãi rác Đa Phước của VWS gây ra. Những nội dung, bài viết mà bà Thu đăng tải là xuyên tạc, không đúng sự thật; sử dụng lời lẽ mang tính chất bôi nhọ nhân phẩm, danh dự và uy tín cá nhân ông David Dương cũng như công ty.

VWS khởi kiện bà Thu ra TAND H.Nhà Bè, yêu cầu tòa án buộc bà Thu chấm dứt ngay hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín ông David Dương và thương hiệu VWS; gỡ bỏ các nội dung trên trang Facebook cá nhân HongThuNguyen và nhóm "Sự thật mùi hôi thối ở Phú Mỹ Hưng"; công khai xin lỗi và cải chính thông tin trên các trang này...