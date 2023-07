Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ, khởi tố bị can giết người, cướp tài sản

Ngày 27.7, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan này vừa bắt giữ, khởi tố bị can Trần Văn Năng (61 tuổi, ngụ xã Nhân Hòa, H.Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng), để điều tra hành vi giết người và cướp tài sản.



Trần Văn Năng sau khi bị công an bắt giữ CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, ngày 15.7, người thân phát hiện bà P.T.H. (54 tuổi, ngụ xã Tân An, H.Tân Kỳ, Nghệ An) tử vong trong phòng ngủ, trên người và dưới sàn nhà có nhiều vết máu.

Kiểm tra tài sản trong nhà, người thân bà H. phát hiện bị mất một xe máy, một túi xách của bà H. bên trong có 2 điện thoại di động và một số tài sản khác.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định nghi phạm vụ giết người, cướp tài sản này là Trần Văn Năng. Sau khi gây án, Năng lấy xe máy của nạn nhân rời khỏi địa phương.

Xác định Năng đang lẩn trốn ở TP.HCM, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã phối hợp các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các tỉnh phía Nam bắt giữ được Trần Văn Năng.

Lực lượng chức năng đã thu giữ các tài sản, tang vật mà Năng đã cướp của nạn nhân sau khi gây án.

Sau khi di lý về Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã khởi tố bị can đối với Trần Văn Năng để điều tra hành vi giết người và cướp tài sản.