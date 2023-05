Nghi phạm 17 tuổi giết người, cướp tài sản trong nhà nghỉ khai gì?

Ngày 20.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang tạm giữ hình sự Lê Tân Định (17 tuổi, ngụ H.Tam Bình, Vĩnh Long, tạm trú P.Đông Thuận, TX.Bình Minh, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Nghi phạm Lê Tấn Định bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản NAM LONG

Tại cơ quan công an, Định khai nhận quen với nạn nhân là anh N.M.Đ (26 tuổi, ngụ xã Hòa Tân, H.Châu Thành, Đồng Tháp, tạm trú P.Đông Thuận, TX.Bình Minh) thông qua mạng xã hội.

Tối 18.5, cả hai hẹn nhau đến nhà nghỉ H.L (khóm Đông Bình A, P.Đông Thuận, TX.Bình Minh, Vĩnh Long). Gặp nhau tại đây, hai bên xảy ra bất hòa trong quan hệ đồng giới dẫn đến cự cãi. Sau đó, Định dùng tay bóp cổ anh Đ. đến chết rồi lấy tài sản của nạn nhân, bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Công an TX.Bình Minh phối hợp các đội nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 14 giờ ngày 19.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long xác định nghi phạm gây án là Lê Tân Định.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, người thân đưa Định đến Công an TX.Bình Minh đầu thú. Định thừa nhận toàn bộ hành vi giết anh Đ. và cướp tài sản của nạn nhân.

Trước đó Thanh Niên thông tin, khoảng 8 giờ 45 phút ngày 19.5, quản lý nhà nghỉ H.L dọn phòng, phát hiện một thi thể nam giới, không mặc quần áo, nằm trong nhà vệ sinh nên trình báo Công an P.Đông Thuận.

Vụ giết người, cướp tài sản trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.