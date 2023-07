Bắt khẩn cấp 2 nghi phạm khống chế, cướp tài sản bà lão 70 tuổi

Chiều 11.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Ngô Chí Tạo (33 tuổi, ngụ H.Lai Vung, Đồng Tháp) và Lê Minh Giàu (30 tuổi, ngụ TP.Sa Đéc, Đồng Tháp) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Ngô Chí Tạo tại cơ quan công an NAM LONG

Theo điều tra ban đầu, khoảng 2 giờ sáng 1.6, bà T.T.C (70 tuổi, ngụ khóm Vĩnh Hòa, P.Tân Ngãi, TP.Vĩnh Long) đang ngủ trong nhà thì bị một nhóm người đột nhập vào khống chế lấy đi chiếc lắc vàng đeo trên tay và 2 điện thoại di động. Tiếp đó, nhóm này lên lầu, vào phòng ngủ của chồng bà C. lấy thêm 1 điện thoại di động rồi nhanh chân tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo, Công an TP.Vĩnh Long nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua thu thập dấu vết, lời trình bày của bị hại, lực lượng công an nhận định đây là vụ án cướp tài sản nên đã khởi tố vụ án để điều tra.

Lê Minh Giàu tại cơ quan công an NAM LONG

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 10.7, lực lượng Công an TP.Vĩnh Long xác định được danh tính và nơi cư trú của 4 nghi phạm gây ra vụ cướp trên. Công an TP.Vĩnh Long sau đó phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Long bắt khẩn cấp Ngô Chí Tạo và Lê Minh Giàu khi cả 2 đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Tháp.

Riêng 2 nghi phạm còn lại là Nguyễn Tấn Thạnh (32 tuổi) và Trần Thiện Tâm (47 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp) đang bị Công an tỉnh Bến Tre tạm giam để điều tra vì liên quan đến một vụ án khác trên địa bàn.

Vụ cướp tài sản nêu trên đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.Vĩnh Long khẩn trương hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.