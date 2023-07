Vĩnh Long: Khởi tố bị can lập tài khoản Zalo để mua bán ma túy

Ngày 11.7, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Long Hồ (Vĩnh Long), đơn vị này đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Hoàn Duy (26 tuổi, ngụ xã Thạnh Quới, H.Long Hồ) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bị can Lê Văn Hoàn Duy tại cơ quan công an NAM LONG

Trước đó, khoảng 11 giờ 20 ngày 26.6, lực lượng Công an H.Long Hồ phối hợp Công an xã Thạnh Quới làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến đường nông thôn. Khi đến đoạn thuộc ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Quới, H.Long Hồ thì phát hiện Duy điều khiển xe máy BS 58Z - 5616 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, Duy đã giao nộp 43 bịch ni lông hàn kín 2 đầu, mỗi bịch chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy, cùng số tiền hơn 1,7 triệu đồng.

Theo kết quả giám định, số tinh thể màu trắng nêu trên là ma túy (loại methamphetamine), có trọng lượng gần 6,3 gram.

Tại cơ quan công an, Duy khai nhận số ma túy trên được mua của một thanh niên ở Vĩnh Long vào tối 25.6 với giá 3,8 triệu đồng để sử dụng và bán lại kiếm lời. Hình thức hoạt động là giao dịch qua số điện thoại và tài khoản mạng xã hội Zalo.

Vụ mua bán trái phép chất ma túy nêu trên đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Long Hồ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.