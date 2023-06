Quảng Ngãi: Triệt phá tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy trên đảo Lý Sơn

Ngày 25.6, Đồn biên phòng Lý Sơn (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị vừa triệt phá một tụ điểm chuyên tổ chức mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Công Định (tay bị còng) V.T

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 23.6, trong lúc tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thôn Đông An Vĩnh (H.Lý Sơn), tổ tuần tra Đồn biên phòng Lý Sơn phát hiện Nguyễn Công Định (25 tuổi, ở thôn Đông An Hải, H.Lý Sơn) có nhiều biểu hiện bất thường. Lực lượng chức năng qua kiểm tra hành chính, phát hiện Định đang cầm 2 túi ni lông có chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng.

Khai báo với cơ quan chức năng, Định thừa nhận, chất rắn tinh thể bên trong 2 túi ni lông là ma túy đá. Số ma túy này, Định nhận của Đặng Quang Phụng (26 tuổi, ở thôn Tây An Vĩnh, H.Lý Sơn) rồi đi giao cho 1 người khác trên địa bàn. Trong lúc đợi người đến nhận, thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ.

Tang vật bị cơ quan chức năng thu giữ V.T

Sau đó, Đồn biên phòng Lý Sơn phối hợp Viện KSND H.Lý Sơn và Công an H.Lý Sơn khám xét khẩn cấp nơi ở của Đặng Quang Phụng. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ 1 mẫu tang vật màu xanh có trọng lượng khoảng 181,65 gram (bao gồm cả bao bì) và 7 túi ni lông chứa chất rắn tinh thể màu trắng có trọng lượng khoảng 84,98 gram nghi là ma túy.

Túi ni lông chứa chất rắn tinh thể màu trắng nghi là ma túy bị lực lượng chức năng thu giữ tại nhà Đặng Quang Phụng V.T

Tại thời điểm khám xét nhà ở của Phụng, lực lượng chức năng phát hiện Hồ Văn Xuân (26 tuổi, ở H.Lý Sơn) đang trong tình trạng "phê" ma túy. Theo lời khai của Xuân, trước thời điểm khám xét, Xuân, Phụng cùng một số người khác đang sử dụng ma túy trong phòng ngủ của Phụng. Khi phát hiện lực lượng chức năng, một số người đã bỏ trốn.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.