Vĩnh Long: 'Chôm' quần áo mặc để đi trộm xe đạp điện

Ngày 7.7, Cơ quan CSĐT Công an H.Vũng Liêm (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tươi (47 tuổi, ngụ H.Kiên Hải, Kiên Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 3 giờ sáng 5.7, lực lượng Công an xã Trung Hiệp (H.Vũng Liêm) làm nhiệm vụ tuần tra, phát hiện một người đàn ông chạy xe đạp điện trên tỉnh lộ 907 có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, người này không chấp hành mà bỏ lại xe đạp điện và điện thoại, chạy mất.

Nghi vấn là vụ trộm cắp tài sản, Đội CSHS Công an H.Vũng Liêm nhanh chóng vào cuộc, phối hợp Công an xã Trung Hiệp xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến sáng 6.7 lực lượng công an xác định được nơi tạm trú của người đàn ông trên ở một nhà trọ tại xã Tân Long, H.Mang Thít, Vĩnh Long nên mời đến cơ quan công an để làm rõ.

Tại cơ quan công an, người này khai tên Nguyễn Văn Tươi và thừa nhận hành vi trộm xe đạp điện và điện thoại tại một nhà dân ở ấp Trung Trị, xã Trung Hiệp, H.Vũng Liêm. Khi đang trên đường đi tiêu thụ, bị công an phát hiện nên người này "bỏ của chạy lấy người".

Sau đó, trên đường đi, Tươi tiếp tục trộm quần áo, nón để thay đổi nhận dạng và lẻn vào nhà dân ở ấp Mướp Sát, xã Trung Hiệp, H.Vũng Liêm lấy trộm 1 chiếc xe đạp điện, rồi chạy đến xã Thới Hòa, H.Trà Ôn, Vĩnh Long bán được 700.000 đồng.

Ngoài ra, Tươi còn khai nhận, trước đó đã lấy trộm 1 chiếc xe đạp điện ở ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp, H.Vũng Liêm và bán được 2,2 triệu đồng.

Công an H.Vũng Liêm đã thu hồi 3 chiếc xe đạp điện, 2 điện thoại di động và tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.