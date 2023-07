Chấp hành xong án tù 22 năm, lại đi trộm cắp tài sản

Ngày 2.7, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.An Phú (An Giang) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Hiền (53 tuổi, ngụ P.Châu Phú A, TP.Châu Đốc) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Phạm Văn Hiền tại cơ quan công an CACC

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 29.6, anh V.T.N (33 tuổi, ngụ TT.An Phú, H.An Phú) đến Công an TT.An Phú trình báo về việc bị kẻ gian lấy trộm xe máy BS 67G1 - 244.41.

Tiếp nhận tin báo, Công an TT.Ann Phú phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an H.An Phú xác minh, điều tra vụ trộm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 1.7, Công an H.An Phú xác định Hiền là nghi phạm nên đưa về trụ sở để làm rõ.

Công an H.An Phú thu hồi chiếc xe máy bị trộm, trao trả cho người bị hại

CACC

Bước đầu Hiền khai nhận, sau khi trộm xe máy của anh N., Hiền chạy đến xã Châu Phong, TX.Tân Châu bán với giá 7 triệu đồng. Từ lời khai của Hiền, lực lượng hình sự Công an H.An Phú đã thu hồi được chiếc xe tang vật để trao trả cho người bị hại.

Theo cơ quan công an, Hiền có 1 tiền án về tội giết người và cướp tài sản, bị tuyên phạt 22 năm tù. Sau khi chấp hành án xong (vào tháng 9.2022), Hiền trở về địa phương, sau đó lại phạm tội trộm cắp tài sản nêu trên.