Điều tra vụ hai người bị bắn trên QLN2 ở Long An

Ngày 2.7, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, cho biết đơn vị đang phối hợp lực lượng chức năng trong và ngoài tỉnh, khẩn trương truy xét các chứng cứ, đương sự… liên quan vụ 2 người được cho là vợ, chồng chạy xe máy trên QLN2 từ tỉnh Đồng Tháp qua tỉnh Long An, bị bắn.

Chân của người nữ bị trúng đạn CHỤP MÀN HÌNH

Theo đó, ngày 1.7, một tài khoản cá nhân trên mạng xã hội đăng tải thông tin về một đôi nam, nữ được cho là vợ chồng kể lại việc họ bị truy sát.

Theo lời kể, khoảng 1 giờ sáng 1.7, cả 2 đi chung xe máy trên trên QLN2 theo hướng từ Đồng Tháp qua Long An để đi Bình Dương làm việc. Khi qua khỏi khu vực vòng xuyến TT.Mỹ An (H.Tháp Mười, Đồng Tháp) thì phát hiện có người truy đuổi từ phía sau. Thấy vậy, người chồng để vợ cầm lái. Khi xe vừa qua ranh giới tỉnh Long An, họ bị 2 người lạ đuổi kịp, vượt qua khỏi xe, dùng vật giống súng, dao gây thương tích.

Đầu tiên, một người dùng vật giống súng hơi bắn một phát trúng vào nón bảo hiểm người chồng đang đội và trúng mặt nạ xe; một phát trúng vào bắp chân trái người vợ, gây thương tích. Tiếp đó, người này cầm dao chém vào chân người chồng, nhưng do quần dày và trúng điện thoại nên người chồng không bị thương.

Lúc này, người vợ hoảng hốt nên người chồng chồm lên cầm lái, tăng tốc bỏ chạy, nhưng 2 người lạ mặt vẫn tiếp tục truy đuổi đến địa bàn thuộc H.Thủ Thừa (Long An). Thấy có một xe cứu hộ, hai vợ chồng nhờ giúp đỡ và được xe này hỗ trợ đến quán ven QLN2 để sơ cứu vết thương, còn 2 người lạ mặt chạy ngược về hướng Đồng Tháp.

Sau khi xác định không còn bị truy sát, vết thương được sơ cứu, hai vợ chồng này quyết định tiếp tục hành trình đi Bình Dương và không trình báo vụ việc đến cơ quan công an. Rất nhiều người đã khuyên nên đến trình báo cơ quan chức năng, nhưng họ vẫn tiếp tục đi Bình Dương.

Đoạn clip cũng cho thấy, người chồng là một thanh niên có xăm trổ, người vợ khá gầy gò. Hiện, Công an tỉnh Long An đang khẩn trương truy xét, xác minh, điều tra, làm rõ.