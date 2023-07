Khởi tố các bị can đánh ghen, cướp tài sản ở Hải Dương

Lên 'kế hoạch' đánh ghen, cướp tài sản

Ngày 2.7, Cơ quan CSĐT Công an H.Cẩm Giàng (Hải Dương) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố 3 bị can gồm: Nguyễn Văn Đạt (tên thường gọi là Hùng, 47 tuổi, trú tại TT.Yên Lạc, H.Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc), Đỗ Anh Phương (24 tuổi, trú tại khu Quán Gỏi, xã Vĩnh Hưng) và Vũ Xuân Kiên (33 tuổi, trú tại thôn Bằng Trai, xã Vĩnh Hồng, cùng ngụ H.Bình Giang, tỉnh Hải Dương), để điều tra về tội cướp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2015, Nguyễn Văn Đạt và chị Vũ Thị V. (39 tuổi, trú tại xã Hòa Phong, TX.Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) không đăng ký kết hôn nhưng chung sống với nhau như vợ chồng, có một con chung.

Năm 2016, chị V. quen biết anh Trần Văn K. (37 tuổi, trú tại xã Thanh Khê, H.Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) và sau đó có quan hệ tình cảm với nhau.

Các bị can: Nguyễn Văn Đạt, Vũ Xuân Kiên và Đỗ Anh Phương CACC

Đầu tháng 5.2023, do ghen tuông, Đạt yêu cầu chị V. hẹn gặp anh K. tại nhà nghỉ Anh Tân (thuộc địa phận thôn Đông Giao, xã Lương Điền, H.Cẩm Giàng) để đánh anh K. dằn mặt.

Theo đó, sáng 2.5, chị V. gọi điện thoại hẹn gặp anh K. Trưa cùng ngày, Đạt gọi điện cho Đỗ Anh Phương nhờ hỗ trợ. Phương đồng ý và gọi điện cho Vũ Xuân Kiên rủ cùng đi đánh ghen với Đạt.

Khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, Phương đi xe máy đón Kiên đến xã Lương Điền rồi sau đó đến nhà nghỉ Anh Tân. Trước khi đi, Đạt có nhờ mang theo "bình xịt" nên Phương mang theo 1 gậy rút, 2 bình xịt hơi cay. 3 người gặp nhau ở khu vực cách nhà nghỉ Anh Tân không xa, Phương đưa cho Đạt 1 bình xịt hơi cay, đưa cho Kiên chiếc gậy rút và bình xịt hơi cay còn lại.

Sau đó, Đạt bảo Phương, Kiên vào nhà nghỉ Anh Tân thuê phòng nghỉ để chờ. Đạt, chị V. vào thuê phòng 202 của nhà nghỉ Anh Tân. Tại đây, Đạt nảy sinh ý định sẽ cùng với Phương, Kiên đánh anh K. để chiếm đoạt tiền.

Sa lưới

Đến 16 giờ 40 phút cùng ngày, anh K. đến phòng 202 nhà nghỉ Anh Tân thì bị Đạt từ trong nhà vệ sinh chạy ra túm cổ áo, cầm bình xịt hơi cay xịt vào mặt rồi đẩy anh ngồi xuống giường. Đạt đấm vào mặt, chửi bới anh K. và bảo chị V. sang gọi Phương, Kiên. Sang đến nơi, Phương lấy gậy rút từ tay Kiên vụt vào hai chân anh K. Đạt, Kiên liên tục đấm, đạp anh K, Đạt còn bắt anh K. phải đưa 20 triệu đồng. Anh K. chỉ có 10 triệu đồng, Đạt không đồng ý.

Do bị uy hiếp, anh K. đưa ví cho Kiên. Kiên lấy 4 tờ 500.000 đồng trong ví rồi trả lại cho anh K. Sau đó, Kiên đưa cho Phương 1,5 triệu đồng, còn 500.000 đồng trả tiền nhà nghỉ. Đồng thời anh K. đã phải chuyển vào tài khoản cho Đạt 15 triệu đồng. Về đến nhà Phương, Đạt chuyển khoản cho Phương 4 triệu đồng.

Ngay sau khi vụ đánh ghen, cướp tài sản xảy ra, anh K. đã đến Cơ quan CSĐT Công an H.Cẩm Giàng trình báo. Công an H.Cẩm Giàng nhanh chóng bắt giữ Phương và Kiên. Còn Đạt bỏ trốn lên Hà Nội nhưng cũng đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Công an H.Cẩm Giàng hiện đang hoàn thiện hồ sơ, để sớm đưa vụ án ra xét xử.