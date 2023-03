Bình Dương: Bắt 3 người trong nhóm đánh ghen, cắt tóc, lột đồ cô gái giữa đường

Ngày 29.3, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) phối hợp Công an TP.Thủ Dầu Một bắt giữ 3 người, gồm: Tằng Xỉu Ph. (33 tuổi), Nìm Thùy Tr. (34 tuổi) và Hỷ Hướng X. (60 tuổi) để điều tra, làm rõ vụ đánh, cắt tóc, lột đồ của một cô gái giữa đường gây xôn xao dư luận trước đó.

Vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận CẮT CLIP

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, chiều 27.3, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin và hình ảnh cô gái trẻ bị đánh ghen, lột đồ, cắt tóc ngay trên đường Huỳnh Văn Lũy (P.Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) khiến dư luận xôn xao.



Ngay sau đó, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an TP.Thủ Dầu Một và Công an P.Phú Mỹ xác minh, truy tìm những người liên quan.

Qua điều tra, khoảng 14 giờ ngày 27.3, chị Đ.B.T (18 tuổi, quê Cà Mau) đang cùng anh V.M.K (32 tuổi, quê Đồng Nai) đi trên xe ô tô Camry BS 61A - 255… trên đường Huỳnh Văn Lũy thì bị 1 xe ô tô Mercedes màu trắng và khoảng 3 xe máy chặn đầu rồi vợ của anh V.M.K là Tằng Xỉu Ph. cùng Nìm Thùy Tr. (chị dâu) và bà Hỷ Hướng X. (mẹ vợ anh K.) cùng một số người khác không rõ nhân thân, yêu cầu anh K. và chị T. ra khỏi xe ô tô.

Ngay sau đó, nhóm này đã liên tục đánh anh K. và chị T. Ngoài ra, Ph., Tr. và bà X. còn túm tóc, cắt tóc của chị T., sau đó dùng tay, chân đánh vào đầu, mặt và ngực của chị T. gây chấn thương. Ngoài ra, nhóm người này còn lột hết quần áo của chị T. giữa đường để hạ nhục.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định anh V.M.K và vợ là Tằng Xỉu Ph. tạm trú tại TP.Thủ Dầu Một, kết hôn từ năm 2014 đến nay. Từ đầu năm 2023, hai người xảy ra mâu thuẫn, sống ly thân nhưng chưa ly hôn. Ngày 27.3, Ph. cùng chị dâu, mẹ ruột và một số người khác chặn xe của anh K. và xảy ra sự việc cô gái trẻ bị đánh ghen, cắt tóc, lột đồ giữa đường.