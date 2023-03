Đà Nẵng: Truy xét nhóm 'nữ quái' lừa đảo chị em làm đẹp ở chợ Cẩm Lệ

Ngày 21.3, Công an P.Khuê Trung (Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) bàn giao "nữ quái" có hành vi lừa đảo là N.T.K.A (37 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cho Công an Q.Cẩm Lệ mở rộng điều tra.



Trước đó, sáng ngày 17.3, bà L.T.Đ (55 tuổi, ngụ P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ) đi chợ Cẩm Lệ (P.Khuê Trung) thì gặp 3 người phụ nữ bán hàng.

3 người phụ nữ này giới thiệu sản phẩm "hạt kim sương" có công dụng chữa bọng mắt, mắt thâm quầng, làm đẹp da với giá 9 triệu đồng.

Bà L.T.Đ mang sản phẩm về nhà thì phát hiện sản phẩm không đúng với quảng cáo và "biểu diễn" của 3 người phụ nữ trước đó về công dụng và chức năng, hiệu quả.

Bà L.T.Đ đã trình báo cơ quan công an. Nhận tin báo, Công an P.Khuê Trung đã phối hợp Công an Q.Cẩm Lệ truy xét, qua đó bắt được N.T.K.A, là một trong 3 "nữ quái".

Tại cơ quan công an, N.T.K.A khai nhận đã cùng đồng bọn lừa đảo bà L.T.Đ để lấy tiền chia nhau tiêu xài. Hiện Công an Q.Cẩm Lệ đang tiếp tục truy xét.