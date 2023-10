Thưởng nóng vụ bắt nhóm côn đồ chém người vì mâu thuẫn nợ nần

Ngày 13.10, UBND Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) thưởng nóng cho Đội Cảnh sát hình sự (Công an Q.Ngũ Hành Sơn) về thành tích bắt nhóm côn đồ hỗn chiến, chém 2 người bị thương vì mâu thuẫn nợ nần.



Trước đó, tối 13.9, Công an Q.Ngũ Hành Sơn nhận thông tin về việc 2 nhóm côn đồ đánh nhau ở đường Bùi Tá Hán (P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn), nên phân công cán bộ chiến sĩ Công an P.Khuê Mỹ đến hiện trường.

Tuy nhiên, lúc này các nhóm côn đồ đã giải tán, chỉ còn 2 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Công an quận tiếp tục chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự vào cuộc.

Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Ngũ Hành Sơn được thưởng nóng NGUYỄN TÚ

Theo điều tra, do mâu thuẫn nợ nần, khoảng 21 giờ ngày 13.9, Phạm Văn Khoa rủ Lưu Tuấn Hiền, Trần Anh Đạt, Nguyễn Trọng Phát, Phạm Công Đan Huy, Đặng Văn Đại, Võ Ngọc Thành, Lưu Thanh Hào (cùng ngụ Q.Ngũ Hành Sơn) mang theo 2 cây đao đến kiệt K68 đường Bùi Tá Hán (P.Khuê Mỹ) để giải quyết mâu thuẫn với Phạm Lê Duy Hoàn (ngụ Q.Ngũ Hành Sơn).

Tuy nhiên, Hoàn đã huy động Trần Nhật Phú, Mai Chấn Phong, Lê Chí Lên lấy dao tự chế phản công. Hai nhóm hỗn chiến gây náo loạn khu vực, trong đó, nhóm Hoàn chém Lưu Tuấn Hiền và Trần Anh Đạt bị thương nặng.

Qua giám định bước đầu, tỷ lệ thương tích của Lưu Tuấn Hiền là 12%, Trần Anh Đạt là 8%.

Tiến hành truy xét, Công an Q.Ngũ Hành Sơn đã bắt được 4 nghi phạm: Phạm Lê Duy Hoàng, Trần Nhật Phú, Mai Chấn Phong và Lê Chí Lên. Công an Q.Ngũ Hành Sơn đã bàn giao nhóm côn đồ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng để khởi tố hành vi cố ý gây thương tích và mở rộng điều tra các nghi phạm khác.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, cũng liên quan đến mâu thuẫn nợ nần, Công an H.Hòa Vang đã khởi tố vợ chồng đòi nợ kiểu côn đồ là Lê Thị Thanh Thuận (26 tuổi), Nguyễn Hoàng Sang (27 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) cùng đồng bọn Phạm Trung Hải (25 tuổi, ngụ P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ, cùng TP.Đà Nẵng) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Mới đây, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cũng bắt 4 côn đồ là Trường Ngọc Sơn (29 tuổi, tạm trú P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê), Hà Quang Hảo (37 tuổi), Nguyễn Đức Thảo (35 tuổi, cùng quê H.Cẩm Khê, Phú Thọ), Bùi Hải Định (30 tuổi, ngụ H.Gia Viễn, Ninh Bình) trong vụ bắt giữ, đánh người vì mâu thuẫn nợ nần.