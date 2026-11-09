Cháy lớn tại nhà hàng ở Hạ Long, khói đen cuồn cuộn bốc cao

Chiều 9.11, một vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực số 17 đường Trần Quốc Nghiễn, P.Hạ Long (Quảng Ninh). Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại dãy nhà hàng ven đường, tạo thành cột khói đen khổng lồ, có thể quan sát từ xa.



Vụ cháy lớn bên trong nhà hàng bên đường bao biển Hạ Long ẢNH: T.B

Theo hình ảnh ghi nhận tại hiện trường, ngọn lửa bao trùm nhiều gian trong khu vực kinh doanh nhà hàng. Lửa cháy đỏ rực bên trong, trong khi khói đen liên tục bốc cao, lan rộng ra khu vực xung quanh.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, một người dân chứng kiến vụ việc cho biết: "thời điểm xảy ra cháy lớn trong nhà hàng vắng khách, chỉ có nhân viên. Lửa bốc ra từ khu vực bếp. Phát hiện ngọn lửa lan rộng, nhân viên nhà hàng đã hô hoán và gọi điện báo cho lực lượng chức năng".

Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 (Công an TP.Quảng Ninh) đã điều Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 4, cùng phương tiện chữa cháy đến hiện trường, triển khai các biện pháp khống chế ngọn lửa; đồng thời thông báo Công an P.Hạ Long và đơn vị điện lực phối hợp xử lý, bảo đảm an toàn tại khu vực xảy ra cháy.

Lực lượng chức năng đã điều động 5 xe chữa cháy, cùng 100 người tới hiện trường tiến hành các biện pháp khống chế đám cháy

ẢNH: T.B

Tại hiện trường khoảng 100 cho thấy lực lượng cảnh sát PCCC sử dụng vòi phun nước tiếp cận các khu vực bị cháy. Bên trong nhà hàng, nhiều vật dụng, kết cấu mái và khung kim loại bị hư hỏng, biến dạng do sức nóng. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy đã được dập tắt, lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc và thống kê thiệt hại.