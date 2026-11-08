Hải Phòng: Cháy gara ô tô, 7 xe bị thiêu rụi

Chiều 8.11, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Bảo (TP.Hải Phòng) xác nhận, vụ cháy gara ô tô tại khu vực Tân Hưng đã được khống chế. Vụ hỏa hoạn khiến 7 ô tô bị thiêu rụi, không gây thiệt hại về người.



Khói đen bốc ra nghi ngút tại gara ô tô ẢNH: H.P

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, ngọn lửa bùng phát tại gara ô tô ở số 168 Điền Liên, xã Vĩnh Bảo. Đám cháy nhanh chóng lan rộng trong khu vực gara có diện tích hàng trăm mét vuông, nơi tập trung nhiều ô tô.

Theo người dân chứng kiến, lửa bùng lên dữ dội, kèm theo cột khói đen cao hàng trăm mét, bao trùm khu vực và có thể quan sát từ xa.

Vụ cháy gây thiệt hại về tài sản nhưng không có thương vong ẢNH: H.P

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.Hải Phòng nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Đến hơn 14 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, ngăn nguy cơ lửa bùng phát trở lại. Hiện cơ quan chức năng của xã Vĩnh Bảo phối hợp với Công an TP.Hải Phòng đã tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.