    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Hải Phòng: Cháy gara ô tô, 7 xe bị thiêu rụi

    Lã Nghĩa Hiếu
    Lã Nghĩa Hiếu
    Vụ cháy gara ô tô ở Hải Phòng trưa 8.11 khiến 7 ô tô bị thiêu rụi. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, tạo cột khói đen cao hàng trăm mét.

    Chiều 8.11, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Bảo (TP.Hải Phòng) xác nhận, vụ cháy gara ô tô tại khu vực Tân Hưng đã được khống chế. Vụ hỏa hoạn khiến 7 ô tô bị thiêu rụi, không gây thiệt hại về người.

    Hải Phòng: Cháy gara ô tô, 7 xe bị thiêu rụi- Ảnh 1.

    Khói đen bốc ra nghi ngút tại gara ô tô

    ẢNH: H.P

    Trước đó, khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, ngọn lửa bùng phát tại gara ô tô ở số 168 Điền Liên, xã Vĩnh Bảo. Đám cháy nhanh chóng lan rộng trong khu vực gara có diện tích hàng trăm mét vuông, nơi tập trung nhiều ô tô.

    Theo người dân chứng kiến, lửa bùng lên dữ dội, kèm theo cột khói đen cao hàng trăm mét, bao trùm khu vực và có thể quan sát từ xa.

    Hải Phòng: Cháy gara ô tô, 7 xe bị thiêu rụi- Ảnh 2.

    Vụ cháy gây thiệt hại về tài sản nhưng không có thương vong

    ẢNH: H.P

    Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.Hải Phòng nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

    Đến hơn 14 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, ngăn nguy cơ lửa bùng phát trở lại. Hiện cơ quan chức năng của xã Vĩnh Bảo phối hợp với Công an TP.Hải Phòng đã tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

    Tin liên quan

    Cháy gara ô tô trên đường Trần Thị Ngôi, Cảnh sát PCCC TP.HCM điều 3 xe

    Cháy gara ô tô trên đường Trần Thị Ngôi, Cảnh sát PCCC TP.HCM điều 3 xe

    Sáng 12.10, lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt vụ cháy gara ô tô ở TP.HCM, ngăn chặn cháy lan khi bên trong cơ sở có nhiều phương tiện.

    Khám phá thêm chủ đề

    UBND xã Vĩnh Bảo xã Vĩnh Bảo cháy gara cháy ô tô

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận