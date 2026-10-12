Cháy gara ô tô trên đường Trần Thị Ngôi, Cảnh sát PCCC TP.HCM điều 3 xe

Vụ cháy gara ô tô ở TP.HCM xảy ra sáng 12.10 trên đường Trần Thị Ngôi, phường Chánh Hưng. Theo thông tin ban đầu, hơn 8 giờ cùng ngày, lửa bất ngờ bùng lên bên trong cơ sở sửa chữa ô tô trên.

Lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế và dập tắt vụ cháy gara ô tô ở TP.HCM, ngăn chặn cháy lan khi bên trong cơ sở có nhiều phương tiện ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bên trong có nhiều phương tiện đang chờ sửa chữa.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 8 (Công an TP.HCM) lập tức điều động 3 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 18 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường triển khai phương án cứu nạn, cứu hộ và dập lửa. Các nhân viên gara cùng lực lượng chức năng đã nhanh chóng di dời các xe ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Lực lượng chữa cháy đã triển khai 2 lăng B cùng 1 lăng phun bọt chuyên dụng để phun nước, cô lập ngọn lửa. Nhờ các biện pháp tác chiến kịp thời, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn sau đó.

Thống kê thiệt hại ban đầu cho thấy vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người. Về tài sản, ngọn lửa đã thiêu rụi, làm hư hỏng 1 xe ô tô và 1 xe máy.

Các cơ quan chức năng địa phương đang phối hợp cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy gara ô tô này.

