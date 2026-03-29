TP.HCM: Cháy nhà, cả xóm hỗ trợ dập lửa

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy nhà dân xảy ra lúc hơn 7 giờ ngày 29.3, trên đường Lê Văn Khương (xã Đông Thạnh, TP.HCM) được người dân phát hiện báo chủ nhà, đồng thời gọi báo cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ cháy ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Lúc này, mọi người huy động bình chữa mini dập lửa, lực lượng Cảnh sát PCCC, cứu nạn cứu hộ, Công an TP.HCM sau đó cũng có mặt tiến hành chữa cháy, dập tắt ngọn lửa. Theo cơ quan chức năng, vụ cháy không có thiệt hại về người.

Chủ căn nhà cho biết, khu vực cháy ở lầu 1 nơi gia đình ngủ nghỉ, riêng tầng trệt kinh doanh quán nước không bị ảnh hưởng. Thời điểm xảy ra cháy, vợ ông chở con nhỏ ra ngoài, riêng ông đang bán nước cho khách ở dưới tầng trệt nên không phát hiện cháy nhà.

Khi thấy khói tỏa ra ở lầu 1, hàng xóm nhà đối diện phát hiện hô hoán báo chủ nhà và cùng mọi người xung quanh huy động bình chữa cháy dập lửa. Khi mọi người chạy lên phòng thì thấy lửa đã cháy ở các tấm nệm, khói đen mù mịt gây ngạt. Tuy nhiên mọi người cố gắng khống chế, không để đám cháy lan rộng. Khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt đã dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Vụ cháy làm các vật dụng gia đình tại lầu 1 bị cháy ẢNH: TRẦN KHA

Cũng theo chủ căn nhà, vụ cháy làm cháy các vật dụng gia đình như 2 tấm nệm, tivi, máy lạnh... và các vật dụng khác. Bước đầu xác định cháy là do chập điện, nguyên nhân cụ thể đang được công an làm rõ.