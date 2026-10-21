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    Phá cửa, giải cứu 3 người khỏi đám cháy nhà lúc rạng sáng

    Nguyễn Trường
    Nguyễn Trường

    3 người mắc kẹt trong đám cháy nhà lúc rạng sáng đã được lực lượng chức năng kịp thời giải cứu, đưa ra ngoài an toàn.

    Lúc 4 giờ 15 ngày 21.10, lực lượng chức năng nhận được tin báo xảy ra cháy nhà tại địa chỉ số 23 ngõ 132 Hoa Bằng (P.Yên Hoà, Hà Nội).

    Phá cửa, giải cứu 3 người khỏi đám cháy nhà lúc rạng sáng- Ảnh 1.

    Lực lượng cảnh sát kịp thời đưa nạn nhân bị mắc kẹt trong vụ cháy ra bên ngoài

    ẢNH: CHU THÚY

    Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy, 1 xe máy chữa cháy của các Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2, 11, cùng hơn 30 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

    Tại hiện trường, ngôi nhà xảy ra cháy có quy mô 5 tầng với diện tích khoảng 45 m2/sàn. Khu vực cháy xuất phát tại tầng 1, xung quanh chủ yếu là đồ gia dụng khiến tốc độ cháy lan nhanh, tạo ra nhiều khói, khí độc và có nguy cơ lan lên các tầng phía trên.

    Sau khi đánh giá hiện trường, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã khẩn trương phá cửa, tiếp cận và đưa 3 người bị kẹt trong nhà thoát nạn ra ngoài an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế kiểm tra sức khỏe.

    Ngoài ra, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai đội hình chữa cháy, tiếp tục tìm kiếm, rà soát người bị nạn tại các tầng phía trên.

    Đến 4 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã được lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn. Trước đó, khi hỏa hoạn xảy ra đã có 10 người tự thoát được ra bên ngoài. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

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