Cháy nhà kho ven quốc lộ 91, cột khói bốc cao kèm tiếng nổ lớn

Sáng 20.9, một nhà kho chứa vải vụn, nhựa phế liệu nằm ven quốc lộ 91 (thuộc địa bàn xã An Châu, tỉnh An Giang) bất ngờ bốc cháy dữ dội, cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Nhà kho nằm gần với khu dân cư nên khi xảy ra vụ cháy nhiều người dân lo sợ cháy lan ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, ngọn lửa và khói đen bốc lên từ nhà kho của Công ty TNHH thương mại Ánh Ngọc Chi - nhánh 2, nằm ven quốc lộ 91.

Phát hiện cháy, lực lượng có mặt tại nhà kho và người dân nhanh chóng dùng thiết bị chữa cháy tại chỗ tìm mọi cách dập lửa. Tuy nhiên, trong kho chứa nhiều vật dụng dễ cháy như vải vụn, nhựa phế liệu nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát. Khói đen từ đám cháy bốc cao hàng chục mét, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

Do vụ cháy nằm gần dân cư nên lực lượng chữa cháy phải tiếp cận và chữa cháy nhiều hướng để không để cháy lan ẢNH: CTV

Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp điều nhiều xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy, ngăn đám cháy lan rộng sang các nhà dân lân cận.

Sau nhiều giờ nỗ lực chữa cháy, đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước làm mát, xử lý các khu vực còn khói bên trong nhà kho để tránh lửa bùng phát trở lại.

Cột khói đen từ đám cháy bốc cao hàng chục mét ẢNH: CTV

Theo lãnh đạo xã An Châu, vụ cháy nhà kho không thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi. Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại được ngành chức năng địa phương phối hợp điều tra, làm rõ.