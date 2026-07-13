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Thời sự

Đà Nẵng: Sự cố điện 'châm ngòi' cho 70% số vụ hỏa hoạn

Huy Đạt
Huy Đạt

Thành phố Đà Nẵng xảy ra 33 vụ cháy trong 6 tháng đầu năm 2026, làm 2 người tử vong. Đáng chú ý, khoảng 70% số vụ có nguyên nhân từ sự cố điện.

Ngày 13.7, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn thành phố xảy ra 33 vụ cháy, làm 2 người tử vong, thiệt hại về tài sản khoảng 1,7 tỉ đồng. Phần lớn các vụ cháy có quy mô nhỏ, trong đó khoảng 82% xảy ra tại khu vực đô thị. Hỏa hoạn chủ yếu xảy ra tại nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và phương tiện giao thông đường bộ.

Cảnh báo 70% vụ cháy ở Đà Nẵng xuất phát từ sự cố điện- Ảnh 1.

Khoảng 70% số vụ cháy tại Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm 2026 được xác định xuất phát từ sự cố điện (trong ảnh là đám cháy bùng phát ở quán karaoke trên đường Châu Thị Vĩnh Tế hồi tháng 6 vừa qua)

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

So với cùng kỳ năm 2025, số vụ cháy giảm 13 vụ và không xảy ra vụ nổ. Tuy nhiên, số người tử vong tăng 2 trường hợp, thiệt hại về tài sản tăng khoảng 211 triệu đồng. Trong khi đó, số vụ cứu nạn, cứu hộ tăng 3 vụ, cho thấy yêu cầu ngày càng cao đối với lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ trong xử lý các tình huống tai nạn, sự cố.

Cảnh báo 70% vụ cháy ở Đà Nẵng xuất phát từ sự cố điện- Ảnh 2.

Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng giải cứu du khách Mỹ bị mắc kẹt trong phòng vệ sinh

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Khoảng 70% số vụ cháy liên quan đến thiết bị điện

Đáng chú ý, kết quả điều tra, xác minh cho thấy khoảng 70% số vụ cháy xuất phát từ sự cố liên quan đến thiết bị điện. Đây được xem là nguy cơ tiềm ẩn tại các khu dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Cảnh báo 70% vụ cháy ở Đà Nẵng xuất phát từ sự cố điện- Ảnh 3.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị dự hội nghị sơ kết công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ 6 tháng đầu năm 2026

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đại tá Trần Minh Nguyên, Phó giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, biểu dương những kết quả lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu đơn vị nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Cảnh báo 70% vụ cháy ở Đà Nẵng xuất phát từ sự cố điện- Ảnh 4.

Đại tá Trần Minh Nguyên, Phó giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Đại tá Trần Minh Nguyên yêu cầu lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về PCCC; phấn đấu kiềm chế, kéo giảm số vụ cháy trên địa bàn.

Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, tăng cường hướng dẫn công an các xã, phường thực hiện hiệu quả công tác PCCC; nâng cao chất lượng nghiệp vụ, quản lý chặt chẽ các cơ sở thuộc diện quản lý.

Cảnh báo 70% vụ cháy ở Đà Nẵng xuất phát từ sự cố điện- Ảnh 5.

Lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ tăng cường các giải pháp phòng ngừa, tuyên truyền và ứng phó nguy cơ cháy, nổ trong mùa nắng nóng

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm cao; đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức thực tập phương án chữa cháy, hướng dẫn người dân sử dụng thành thạo phương tiện chữa cháy ban đầu, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, góp phần thực hiện hiệu quả phương châm "phòng ngừa là chính", bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Cảnh báo 70% vụ cháy ở Đà Nẵng xuất phát từ sự cố điện- Ảnh 6.

Công an thành phố Đà Nẵng thường xuyên phối hợp các đơn vị tổ chức diễn tập, nâng cao kỹ năng ứng phó khi xảy ra hỏa hoạn

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, sử dụng thiết bị điện đúng quy cách, không để quá tải và kịp thời thay thế các thiết bị, đường dây xuống cấp nhằm phòng ngừa cháy, nổ. Lực lượng chức năng cũng khuyến nghị mỗi gia đình chủ động trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu, nắm vững kỹ năng xử lý khi xảy ra sự cố để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản.


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