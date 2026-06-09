Cháy quán karaoke cao tầng ở Đà Nẵng, khói bốc cao giữa khu dân cư

Trưa nay 9.6, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt hoàn toàn vụ cháy xảy ra tại quán karaoke A.C trên đường Châu Thị Vĩnh Tế (phường Ngũ Hành Sơn).

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng triển khai nhiều phương tiện khống chế đám cháy tại quán karaoke trên đường Châu Thị Vĩnh Tế ẢNH: N.H

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng nay 9.6, đám cháy bùng phát từ khu vực tầng 3 của tòa nhà kinh doanh dịch vụ karaoke. Ngọn lửa sau đó nhanh chóng lan lên các tầng 4 và 5, tạo cột khói lớn bốc cao, khiến nhiều người dân xung quanh lo lắng.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng 10 xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Các cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tiếp cận hiện trường, phun nước dập lửa, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận và bảo đảm an toàn cho người dân. Sau khoảng 30 phút, hỏa hoạn cơ bản được lực lượng chức năng khống chế, không cho cháy lan.

10 xe chữa cháy được huy động đến hiện trường vụ cháy quán karaoke ẢNH: N.H

Đến trưa nay 9.6, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục xử lý các điểm cháy âm, kiểm tra nguy cơ cháy lan và bảo đảm hiện trường an toàn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Vụ cháy quán karaoke xảy ra trên đường Châu Thị Vĩnh Tế, tuyến đường đông đúc của thành phố Đà Nẵng, thu hút sự chú ý của nhiều người dân ẢNH: N.H

Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo, thời gian gần đây thời tiết nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, lưu trú, nhà hàng, khách sạn, quán karaoke và các công trình tập trung đông người.

Lực lượng chức năng đề nghị chủ các cơ sở thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện, bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC, bố trí đầy đủ phương tiện chữa cháy tại chỗ và tổ chức tập huấn kỹ năng xử lý tình huống khi có sự cố. Việc chủ động phòng ngừa sẽ góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra hỏa hoạn.