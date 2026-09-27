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    Thời sự

    Cháy lớn xưởng gỗ ở Trảng Bom, khói đen bốc cao

    Lê Lâm
    Lê Lâm
    Một xưởng gỗ ở khu vực Sông Trầu (phường Trảng Bom, thành phố Đồng Nai đã bốc cháy dữ dội, khói đen bốc cao hàng trăm mét.

    Khoảng 15 giờ ngày 27.9, một xưởng gỗ ở khu vực Sông Trầu (thuộc phường Trảng Bom, thành phố Đồng Nai) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

    Cháy lớn xưởng gỗ ở Trảng Bom, khói đen bốc cao - Ảnh 1.

    Khói đen từ đám cháy bốc cao hàng trăm mét

    ẢNH: H.K

    Ngọn lửa sau đó bùng phát, lan rộng ra, khói đen bốc cao hàng trăm mét.

    Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Đồng Nai đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện đến hiện trường dập lửa.

    Đến 17 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, ngăn cháy lan ra khu vực xung quanh. Lực lượng cứu hộ sau đó tiếp tục phun nước nhằm dập tắt ngọn lửa và làm mát hiện trường và ngăn lửa bùng phát trở lại.

    Cháy lớn xưởng gỗ ở Trảng Bom, khói đen bốc cao - Ảnh 2.

    Hiện trường đám cháy nhìn từ trên cao

    ẢNH: H.K

    Theo thông tin ban đầu, xưởng gỗ này có diện tích 2.000 m2, nhìn từ trên cao, diện tích bị thiệt hại khá lớn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy xưởng gỗ đang được điều tra làm rõ.

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