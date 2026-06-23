Hồ sơ bệnh án điện tử là 'hệ thần kinh trung ương' của bệnh viện thông minh

Ngày 23.6, tại thành phố Đà Nẵng, Hội Tin học y tế Việt Nam phối hợp với Báo Sức khỏe & Đời sống và Công ty TPP (Vương quốc Anh) tổ chức hội thảo quốc tế "Chuyển đổi số y tế và xây dựng bệnh viện thông minh: Kinh nghiệm quốc tế và triển khai tại Việt Nam".

Hội thảo thu hút sự tham gia của lãnh đạo Bộ Y tế, đại diện các sở y tế, bệnh viện khu vực miền Trung - Tây nguyên cùng nhiều chuyên gia công nghệ, y tế trong và ngoài nước nhằm thảo luận các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số ngành y tế.

Tại hội thảo, ông Trần Tuấn Linh, Tổng biên tập Báo Sức khỏe & Đời sống, cho rằng dữ liệu đang trở thành nguồn tài nguyên cốt lõi của ngành y tế trong bối cảnh già hóa dân số và sự gia tăng của các bệnh mạn tính không lây nhiễm.

Theo ông Trần Tuấn Linh, hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) giữ vai trò nền tảng trong tiến trình chuyển đổi số y tế.

Hội thảo thu hút nhiều chuyên gia quốc tế tham dự ẢNH: S.X

"Khi hồ sơ bệnh án điện tử được triển khai, nó sẽ đóng vai trò như hệ thần kinh trung ương, kết nối thông tin xuyên suốt từ cộng đồng đến bệnh viện, giúp bác sĩ tiếp cận dữ liệu bệnh sử kịp thời để đưa ra các quyết định điều trị chính xác", ông Trần Tuấn Linh nhấn mạnh.

Ông Linh cũng cho rằng, đây cũng là chìa khóa để hiện thực hóa mô hình "mỗi người dân một hồ sơ sức khỏe", góp phần chuyển đổi tư duy từ điều trị bị động sang chủ động sàng lọc, dự báo và phòng ngừa bệnh tật.

Các chuyên gia cho rằng khi hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử được xây dựng đồng bộ, y tế cơ sở sẽ có thêm năng lực quản lý và theo dõi sức khỏe người dân, qua đó góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Diễn ra trong 1 ngày, hội thảo bàn về thực tiễn triển khai hồ sơ bệnh án điện tử (EMR), xây dựng bệnh viện thông minh, đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào thực tế lâm sàng

ẢNH: S.X

Xây mới bệnh viện hay đào tạo thêm nhân lực là cần thiết nhưng chưa đủ

Bên cạnh hồ sơ bệnh án điện tử, hội thảo cũng tập trung thảo luận các nội dung như phát triển bệnh viện thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe, triển khai các chương trình chuyển đổi số y tế quy mô lớn và xây dựng mô hình sở y tế thông minh.

Phát biểu tại hội thảo, ông Frank Hester, Nhà sáng lập Công ty TPP, cho rằng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng trong khi nguồn lực y tế luôn có giới hạn. Theo kinh nghiệm quốc tế, việc xây thêm bệnh viện hay đào tạo thêm nhân lực là cần thiết nhưng chưa đủ để giải quyết những thách thức của hệ thống y tế hiện đại.

"Nhu cầu chăm sóc sức khỏe tăng cao trong khi nguồn nhân lực và hạ tầng y tế vẫn chịu áp lực lớn. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, xây thêm bệnh viện hay đào tạo thêm nhân lực là chưa đủ, mà cần xây dựng nền y tế dựa trên dữ liệu, thông tin và khả năng kết nối", ông Frank Hester nhấn mạnh.