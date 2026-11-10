Công an TP.Hà Nội tìm người đã nộp tiền cho Công ty Amazing Star

Ngày 10.11, Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Amazing Star (Công ty Amazing), địa chỉ tại số 5 ngõ 25 phố Dịch Vọng Hậu (P.Cầu Giấy, Hà Nội).

Qua điều tra, Công an TP.Hà Nội xác định, từ năm 2023 đến nay, Công ty Amazing Star do Hoàng Kỳ Anh làm tổng giám đốc, hoạt động môi giới, chuyển nhượng, cho thuê, quản lý kỳ nghỉ, thẻ nghỉ dưỡng, thẻ điểm, thẻ thành viên.

Quá trình hoạt động, doanh nghiệp này đã đưa ra thông tin không đúng sự thật về khả năng chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý, mua lại, nâng cấp kỳ nghỉ và các quyền lợi nghỉ dưỡng để khách hàng ký hợp đồng, nộp tiền nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Để phục vụ điều tra, Công an TP.Hà Nội đề nghị các cá nhân, tổ chức đã ký hợp đồng hoặc nộp tiền cho Công ty Amazing Star từ năm 2023 đến nay, hoặc có thông tin liên quan đến công ty, liên hệ với cơ quan điều tra.

Người dân có thể đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội tại số 382 Khâm Thiên (P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) hoặc liên hệ điều tra viên Trần Quang Huy theo số điện thoại 0984286886 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.